Βουλή: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

Εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία η «Ασπίδα του Αχιλλέα», αλλά και τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα, συνολικού ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, που τέθηκαν επί τάπητος σήμερα στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής.

Παρών, κατά πληροφορίες, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από το ΚΥΣΕΑ που θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα.

Τι είχε πει ο Νίκος Δένδιας

Σημειώνεται πως για το ζήτημα τοποθετήθηκε νωρίτερα την Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αγγλία.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Εισάγεται σήμερα για γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής μία σειρά από εξόχως σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα. Βεβαίως όλα αυτά τα προγράμματα εμπεριέχονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών που αποτελεί ένα τμήμα της Ατζέντας 2030.

Περιλαμβάνει πρώτα και κύρια την τεράστια αναβάθμιση της αεράμυνας της πατρίδας μας με τη δημιουργία του πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης των από αέρος απειλών. Αποτελεί αυτό ένα σημαντικό πυρήνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» δηλαδή του νέου προγράμματος αποτροπής. Νομίζω ότι η αναγκαιότητα αυτής της αντιμετώπισης απεδείχθη απολύτως στο πεδίο των συγκρούσεων.

Δημιουργούμε επιτέλους έναν θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με πολλαπλά επίπεδα αντιμετώπισης όλων των σύγχρονων απειλών, των αεροσκαφών, των drones αλλά και των πυραύλων και των βαλλιστικών πυραύλων. Και επίσης, στην παραγωγή αυτών των συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%. Επίσης στον κατάλογο των προγραμμάτων που εισάγονται εμπεριέχεται η δημιουργία των υποδομών για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας.

Τα F-35 δεν είναι απλά αεροπλάνα. Είναι πλατφόρμες που εισάγουν την αεροπορία μας σε μία νέα εποχή. Εμπεριέχεται επίσης η αναβάθμιση των F-16 50, των περίπου 40 F-16 50, σε επίπεδο Viper ώστε η χώρα να αποκτήσει πάνω από 100 F-16 Viper. Επίσης τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO στον οποίο θα συμμετάσχουν βεβαίως ελληνικά ναυπηγεία και μία σειρά από προγράμματα υποστήριξης αεροσκαφών Follow on support μεταξύ των οποίων και των μεταγωγικών αεροσκαφών μας των C-27.

Θα ήθελα βέβαια να υπογραμμίσω ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης, οι συμβάσεις Follow on support αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας που αυτό σημαίνει και την ενημέρωση της Βουλής. Θυμίζω ότι αυτό δεν ήταν πάντα η αντιμετώπιση. Πολλές φορές στο παρελθόν τα Follow on support αντιμετωπίζονταν μέσα από τις λειτουργικές δαπάνες με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

Δυστυχώς εξαιτίας της ανάγκης να βρεθώ σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πραγματοποιήσω την επίσκεψη που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της επίσκεψης του προέδρου Μακρόν στην Κύπρο και στην Σούδα δεν θα έχω τη δυνατότητα να εισηγηθώ εγώ ο ίδιος τα προγράμματα αυτά στη Βουλή των Ελλήνων.

Είμαι βέβαιος ότι ο υφυπουργός, ο κ. Δαβάκης θα κάνει μία εξαιρετική δουλειά. Άλλωστε οι αρχηγοί των Επιτελείων θα είναι εκεί. Είναι εκεί για να εξηγήσουν οτιδήποτε οι βουλευτές θελήσουν ώστε να υπάρχει μία σφαιρική αντίληψη.

Όμως νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτά τα προγράμματα δείχνουν πόσο έγκαιρα είχαμε διαβάσει τη νέα πραγματικότητα. Είχαμε προβεί σε μία ευρυγώνια ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας και η πραγματοποίηση τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή, σε μία εποχή που θα είναι ισχυρότερες στην ιστορία της πατρίδας μας και το αγαθό της ασφάλειας το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία θα είναι ίσως σε αυτή τη φάση το πιο απαραίτητο από ποτέ».

