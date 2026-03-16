Βουλή: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα

Παρών ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

Εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία η «Ασπίδα του Αχιλλέα», αλλά και τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα, συνολικού ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, που τέθηκαν επί τάπητος σήμερα στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής.

Παρών, κατά πληροφορίες, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από το ΚΥΣΕΑ που θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα.

Τι είχε πει ο Νίκος Δένδιας

Σημειώνεται πως για το ζήτημα τοποθετήθηκε νωρίτερα την Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αγγλία.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Εισάγεται σήμερα για γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής μία σειρά από εξόχως σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα. Βεβαίως όλα αυτά τα προγράμματα εμπεριέχονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών που αποτελεί ένα τμήμα της Ατζέντας 2030.
Περιλαμβάνει πρώτα και κύρια την τεράστια αναβάθμιση της αεράμυνας της πατρίδας μας με τη δημιουργία του πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης των από αέρος απειλών. Αποτελεί αυτό ένα σημαντικό πυρήνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» δηλαδή του νέου προγράμματος αποτροπής. Νομίζω ότι η αναγκαιότητα αυτής της αντιμετώπισης απεδείχθη απολύτως στο πεδίο των συγκρούσεων.

Δημιουργούμε επιτέλους έναν θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με πολλαπλά επίπεδα αντιμετώπισης όλων των σύγχρονων απειλών, των αεροσκαφών, των drones αλλά και των πυραύλων και των βαλλιστικών πυραύλων. Και επίσης, στην παραγωγή αυτών των συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%. Επίσης στον κατάλογο των προγραμμάτων που εισάγονται εμπεριέχεται η δημιουργία των υποδομών για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας.

Τα F-35 δεν είναι απλά αεροπλάνα. Είναι πλατφόρμες που εισάγουν την αεροπορία μας σε μία νέα εποχή. Εμπεριέχεται επίσης η αναβάθμιση των F-16 50, των περίπου 40 F-16 50, σε επίπεδο Viper ώστε η χώρα να αποκτήσει πάνω από 100 F-16 Viper. Επίσης τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO στον οποίο θα συμμετάσχουν βεβαίως ελληνικά ναυπηγεία και μία σειρά από προγράμματα υποστήριξης αεροσκαφών Follow on support μεταξύ των οποίων και των μεταγωγικών αεροσκαφών μας των C-27.

Θα ήθελα βέβαια να υπογραμμίσω ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης, οι συμβάσεις Follow on support αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας που αυτό σημαίνει και την ενημέρωση της Βουλής. Θυμίζω ότι αυτό δεν ήταν πάντα η αντιμετώπιση. Πολλές φορές στο παρελθόν τα Follow on support αντιμετωπίζονταν μέσα από τις λειτουργικές δαπάνες με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

Δυστυχώς εξαιτίας της ανάγκης να βρεθώ σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πραγματοποιήσω την επίσκεψη που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της επίσκεψης του προέδρου Μακρόν στην Κύπρο και στην Σούδα δεν θα έχω τη δυνατότητα να εισηγηθώ εγώ ο ίδιος τα προγράμματα αυτά στη Βουλή των Ελλήνων.

Είμαι βέβαιος ότι ο υφυπουργός, ο κ. Δαβάκης θα κάνει μία εξαιρετική δουλειά. Άλλωστε οι αρχηγοί των Επιτελείων θα είναι εκεί. Είναι εκεί για να εξηγήσουν οτιδήποτε οι βουλευτές θελήσουν ώστε να υπάρχει μία σφαιρική αντίληψη.

Όμως νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτά τα προγράμματα δείχνουν πόσο έγκαιρα είχαμε διαβάσει τη νέα πραγματικότητα. Είχαμε προβεί σε μία ευρυγώνια ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας και η πραγματοποίηση τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή, σε μία εποχή που θα είναι ισχυρότερες στην ιστορία της πατρίδας μας και το αγαθό της ασφάλειας το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία θα είναι ίσως σε αυτή τη φάση το πιο απαραίτητο από ποτέ».

Διαβάστε επίσης

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οι αλλαγές και όσα πρέπει να προσέξετε

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αναπτυξιακό νόμο

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περίπου 900 Συνέδρους εξέλεξε το «στρατόπεδο» Δούκα - Υπόσχεση... απάντησης στο Συνέδριο

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Επιβεβαιώνεται ο ρόλος της συνδικαλιστικής μαφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο εκσυγχρονισμός F-16 Block 50 σε Viper, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, οι υποδομές για τα F-35 και τα άλλα εξοπλιστικά προγράμματα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Live - Τραμπ: «Θέλουμε οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, να βοηθήσουν»

18:05ΕΥ ΖΗΝ

Ουσία από τα μύρτιλα μείωσε τα σημάδια γήρανσης σε μόλις 28 ημέρες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η τρομακτική στιγμή που ιστορικό κάστρο καταρρέει μπροστά σε έντρομους τουρίστες

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 51χρονος αστυνομικός - Κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους του

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος της Frontex με έξι επιβάτες βούλιαξε στο Καστελόριζο - Δύο τραυματίες

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έδεσε τον Κάτρη μέχρι το 2030 - «Εδώ είναι το σπίτι μου»

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι διορισμένοι από τον δολοφονημένο πατέρα του θα παραμείνουν στις θέσεις τους

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή διαβιβάστηκε υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι για τα Τέμπη

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος μετά τις πληροφορίες ότι δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ: Στημένη υπόθεση, θα παρουσιάσω στοιχεία

17:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Μπαμπάδες, η μάστιγα των γηπέδων στα παιδικά πρωταθλήματα: Ο περίφημος «Φάτον» και ο «Σκίστιτς»

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τραγουδίστρια AI εμψυχώνει τους Ιρανούς και τραγουδά για την αντίσταση στο καθεστώς

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Βρέθηκε θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού σε βοοειδή στη Πελόπη - Τι σημαίνει για την Πασχαλινή αγορά του νησιού

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε το αεροσκάφος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον έθαψαν ως νεκρό στον πόλεμο της Ουκρανίας και τρία χρόνια μετά τηλεφώνησε στη μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

12:17LIFESTYLE

Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος της Frontex με έξι επιβάτες βούλιαξε στο Καστελόριζο - Δύο τραυματίες

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενο τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, εντός με Φενέρ, Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 51χρονος αστυνομικός - Κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους του

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Live - Τραμπ: «Θέλουμε οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, να βοηθήσουν»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα - Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν βράχος»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η τρομακτική στιγμή που ιστορικό κάστρο καταρρέει μπροστά σε έντρομους τουρίστες

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος μετά τις πληροφορίες ότι δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ: Στημένη υπόθεση, θα παρουσιάσω στοιχεία

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει αισθητά ο καιρός - Αξιόλογες βροχές αλλά και χιονοπτώσεις από Παρασκευή - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή πλήττει αρχηγείο της αστυνομίας

14:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σωτήρης Σόρογκας: «Ζωγράφιζα με τους κρόκους του αβγού και τηγάνιζα το ασπράδι για να το φάμε»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι ΗΠΑ είναι αυτές που επιτρέπουν στα ιρανικά τάνκερ τη διέλευση από το Ορμούζ, λέει ο υπουργός Οικονομικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ