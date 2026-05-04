Φρεγάτες Bergamini: Αύριο στην Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής - Το σχέδιο για 2+2

Η Ελλάδα κατέληξε σε συμφωνία «2+2» με την Ιταλία για την απόκτηση τεσσάρων μεταχειρισμένων φρεγατών της κλάσης Carlo Bergamini (FREMM).

Μάνος Χατζηγιάννης

Μετά τις γαλλικές φρεγάτες Belharra η Ελλάδα «ανοίγει πανιά» και για τις ιταλικές Bergamini.

Επί τάπητος θα τεθεί αύριο στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων η σύμβαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ύψους 19 εκατ. ευρώ, αλλά και η απόκτηση δύο φρεγατών FREMM - IT (κλάσης Bergamini).

Ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ελλάδα κατέληξε σε συμφωνία «2+2» με την Ιταλία για την απόκτηση τεσσάρων μεταχειρισμένων φρεγατών της κλάσης Carlo Bergamini (FREMM).

Με τη σύμβαση αυτή τα Ναυπηγεία αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόκειται για ακόμη μία σύμβαση που εντάσσεται στην υλοποίηση της οδηγίας του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την κατ’ ελάχιστον συμμετοχή κατά 25% του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι φρεγάτες Bergamini

Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής θα ενημερωθεί επίσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με την Εφαρμοστική Συμφωνία η οποία περιγράφει τη διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών FREMM - IT (κλάσης Bergamini) από το Πολεμικό Ναυτικό της Ιταλίας, με τη δυνατότητα πρόσκτησης άλλων δύο. Η Εφαρμοστική Συμφωνία προβλέπει ακόμη την ανάληψη των εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των Φρεγατών FREMM από Ναυπηγεία της χώρας μας.

Προ ημερών, όπως είχε αναφέρει το Newsbomb, σε ομιλία του ο κ. Δένδιας μίλησε αναλυτικά για τον «Κίμωνα», και τις άλλες τρεις καινούριες φρεγάτες Belh@ra που αναμένονται, τις υπό παραγγελία ιταλικές φρεγάτες Bergamini, την αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική «Ασπίδα του Αχιλλέα» και κυρίως την προειδοποίηση που απηύθυνε στην Άγκυρα πως ο επιτιθέμενος θα πρέπει να έχει κατά νου ότι σε περίπτωση πολεμικού επεισοδίου και γενικευμένης σύρραξης, η Ελλάδα θα απαντήσει εξαπολύοντας στρατηγικούς πυραύλους».

Ποιες είναι οι φρεγάτες

Τα δύο προτεινόμενα πλοία ήταν οι πρώτες μονάδες που κατασκευάστηκαν για το Ιταλικό Ναυτικό στο πλαίσιο του προγράμματος FREMM κλάσης Carlo Bergamini και τέθηκαν σε υπηρεσία το 2013.

Το Carlo Bergamini (F 590), που τέθηκε σε υπηρεσία στις 29 Μαΐου 2013, είναι η ναυαρχίδα της κατηγορίας του και έχει διαμορφωθεί ως φρεγάτα Γενικής Χρήσης (GP). Ως παραλλαγή GP, κατασκευάστηκε χωρίς το σύστημα ρυμουλκούμενου σόναρ CAPTAS-4, που χρησιμοποιείται για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, σύμφωνα με το ιταλικό ναυτικό δόγμα της δεκαετίας του 1990 και του 2000, το οποίο έδινε προτεραιότητα στην εξοικονόμηση κόστους.

Αντ' αυτού, φέρει ένα σόναρ τοποθετημένο στο κύτος (UMS 4110 CL) και επικεντρώνεται σε επιφανειακές επιχειρήσεις και αεράμυνα. Το ραντάρ του είναι το σύστημα AESA Leonardo Kronos Grand Naval (MFRA), ικανό να ανιχνεύει εναέριες απειλές σε αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 300 χιλιόμετρα.

Είναι οπλισμένο με δύο συστήματα κάθετης εκτόξευσης SYLVER A50 για πυραύλους Aster 15 ή 30, οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Otomat Mk-2/A, τορπιλοσωλήνες για τορπίλες MU 90 και ένα σύνολο ναυτικών πυροβόλων που περιλαμβάνει ένα Otobreda 127 mm και ένα Strales 76 mm.

