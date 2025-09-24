Δένδιας για αγορά 4ης Belharra Standard 2++: Η πιο προηγμένη φρεγάτα - «Κλειδώνουν» 2+2 Bergamini

Η Ελλάδα αποκτά σε ελάχιστο χρόνο πλέον το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής 

Ο Ν. Δένδιας στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Μετά την απόκτηση 4ης φρεγάτας Belharra Standar 2++ και τη μετατροπή των υπόλοιπων τριών στο ίδιο επίπεδο, η Ελλάδα κινείται να εντάξει στο δυναμικό του Πολεμικού Ναυτικού και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini με option αγοράς επιπλέον δύο, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο Νίκος Δένδιας εισηγήθηκε στην Επιτροπή την απόκτηση μίας επιπλέον Belharra Standar 2++, αλλά και την αναβάθμιση και των υπόλοιπων τριών που πρόκειται να παραλάβει σε αυτό το επίπεδο και ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υπογράψει μνημόνιο συνεννόησης με την ιταλική πλευρά για τις δύο φρεγάτες Bergamini

Όπως διευκρίνισε για τις δύο φρεγάτες Bergamini, δεν πρόκειται για μνημόνιο αγοράς, αλλά θα υπογράψει μνημόνιο έναρξης διαπραγματεύσεων καθώς έχει τελειώσει η επιθεώρηση από το Πολεμικό Ναυτικό

«Επειδή υπάρχει δεδομένο πλαίσιο, ελπίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχές, 2+2 ιταλικά βαπόρια, τα δύο καταρχήν και όταν οι Ιταλοί αφήσουν τα άλλα δύο» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στην περίπτωση που υπάρξει θετική έκβαση, ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα. «Θα αποκτήσουμε σε ελάχιστο χρόνο πλέον το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Δένδιας για 4η Belharra: Είναι η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη, φέρει πύραυλο Cruise με βεληνεκές άνω των 1.000 χλμ

Προσερχόμενος στη Βουλή, ο κ. Δένδιας δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής ανέδειξε τη σημασία απόκτησης των φρεγατών Belharra. Όπως είπε πρόκειται για την πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη που φέρει πύραυλο Cruise με βεληνεκές άνω των 1.000 χλμ.

«Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Belharra Standard 2, αυτή φέρει συν δέκα βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση 'Ασπίδες' στην Ερυθρά Θάλασσα» ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε βέβαιος ότι και τα υπόλοιπα κόμμα θα στηρίξουν την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».

Μία από τις 10 σημαντικές βελτιώσεις που φέρουν οι νέες φρεγάτες Belharra είναι η δυνατότητα να φέρουν πύραυλο Cruise με εμβέλεα άνω των 1.000 χιλιομέτρων. «Ο πύραυλος αυτός θα είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου Cruise Naval» δήλωσε ο κ. Δένδιας.

