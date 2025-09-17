Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra Standard II++ «Θεμιστοκλής»

Σήμερα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ με αντικείμενο την αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra και την υπογραφή της σύμβασης υποστήριξης (Follow-On Support – FOS) για τα μαχητικά Rafale .

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι τυπικές διαδικασίες για την απόκτηση μίας επιπλέον φρεγάτας τύπου Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μετά το πέρας του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι στο ΚΥΣΕΑ έγινε και η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Belh@rra, του «Θεμιστοκλή». Τόνισε πως ο «Θεμιστοκλής» είναι Belharra Standard II++. Έχει μία συν δέκα αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, και οι προηγούμενες τρεις Φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard II++» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας, προαναγγέλοντας -εκτός από την απόκτηση της 4ης γαλλικής φρεγάτας τύπου Belh@rra- και την αναβάθμιση των άλλων τριών γαλλικών φρεγατών που θα ξεκινήσουν να παραδίδονται στο Πολεμικό Ναυτικό πριν τα τέλη του 2025.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσέρχεται στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Eurokinissi

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης στο σχέδιο νόμου, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εγκρίνονται:

α) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 τροποποίησης της υπό στοιχεία 016B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4891/2022 (Α΄ 27), για την προμήθεια τριών (3) φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μιας (1) επιπλέον φρεγάτας μετά του συναφούς εξοπλισμού τους και την παροχή υπηρεσιών για την αρχική υποστήριξή τους, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP» και

β) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 Τροποποίησης της υπό στοιχεία 017B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4891/2022 για την εν συνεχεία υποστήριξη αυτών μετά συναφών ειδών και υπηρεσιών, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP».

Στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται επίσης ότι η ανάγκη ένταξης στον υφιστάμενο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, μέχρι το 2028, σύγχρονων πλοίων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εν λόγω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πλοίου, καθόσον, αφενός είναι ο μόνος που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και είναι διαθέσιμος προς πρόσκτηση με τα όπλα του εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, αφετέρου στην από 28 Σεπτεμβρίου 2021 υπογραφείσα Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και στην Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καταγράφηκε ειδική πρόβλεψη για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας. Ως απόρροια της ανωτέρω συμφωνίας, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας [Memorandum of Understanding (MoU)] μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των γαλλικών κατασκευαστριών εταιρειών «NAVAL GROUP» και «MBDA FRANCE» για την προμήθεια από το Πολεμικό Ναυτικό, τριών (3) νέων γαλλικών πλήρως εξοπλισμένων φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μίας (1) επιπλέον πλήρως εξοπλισμένης φρεγάτας, συμπεριλαμβανομένης της εν συνεχεία υποστήριξης των πλοίων και των όπλων τους.

