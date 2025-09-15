Νέα εποχή στο Γαλλικό Ναυτικό – Η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI αναλαμβάνει καθήκοντα στον Ατλαντικό

Εν μέσω μίας εντυπωσιακής παρουσίασης, με κανονιοβολισμούς και χειροκροτήματα θαυμασμού, αναχώρησε σήμερα (15/09) από τη Λοριάν η φρεγάτα FDI Amiral Ronarc’h, με προορισμό το νέο της ορμητήριο, το Μπρεστ, στον βόρειο Ατλαντικό.

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γαλλικό πολεμικό πλοίο, σχεδιασμένο να επιχειρεί σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με υψηλές δυνατότητες επιβίωσης και δράσης σε περιοχές με έντονη θαλάσσια δραστηριότητα. Η Amiral Ronarc’h αποτελεί την πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) που εντάσσεται επίσημα στον γαλλικό στόλο.

Το ταξίδι με προορισμό το Μπρεστ σηματοδοτεί την έναρξη της πλήρους επιχειρησιακής της ετοιμότητας και ενισχύει την παρουσία του Γαλλικού Ναυτικού στον Ατλαντικό.

Η Naval Group είναι ο γαλλικός κρατικός ναυπηγικός όμιλος με ειδίκευση στον στρατιωτικό ναυτικό εξοπλισμό (φρεγάτες, υποβρύχια, αεροπλανοφόρα κ.ά.) κι αποτελεί τον κατασκευαστή των φρεγατών τύπου FDI, γνωστών στο εξωτερικό και ως Belh@rra.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία που επετεύχθη το 2021, υπέγραψε σύμβαση με τη Naval Group για την προμήθεια τριών φρεγατών Belh@rra, με δικαίωμα προαίρεσης για μία ακόμη.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας:

Τρεις φρεγάτες FDI, με δυνατότητα για 4η, που περιλαμβάνουν και πλήρες πακέτο υποστήριξης (logistics, εκπαίδευση, ανταλλακτικά).

Οι φρεγάτες θα φέρουν σύγχρονα γαλλικά οπλικά συστήματα, όπως:

– Ραντάρ SEA FIRE AESA.

– Αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30.

– Αντιπλοϊκούς Exocet.

– Τορπίλες MU90.

– Πλήρως ενσωματωμένο σύστημα μάχης.

Ποιος ήταν ο Πιέρ Αλεξί Ρονάρ

Ο Πιέρ Αλεξί Ρονάρ (1865 – 1940), ήταν ένας διακεκριμένος Γάλλος ναύαρχος, με καθοριστική συμβολή στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις του γαλλικού ναυτικού στο βόρειο μέτωπο.

Υυπήρξε εξέχουσα μορφή του γαλλικού ναυτικού στις αρχές του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε το 1865 στη Βρετάνη και ξεκίνησε την πορεία του σε μία εποχή ραγδαίων τεχνολογικών και γεωπολιτικών μεταβολών. Η φήμη του εδραιώθηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ανέλαβε τη διοίκηση των ναυτοπυροβολητών (fusiliers marins), ειδικών μονάδων του ναυτικού που πολεμούσαν ως πεζικό σε κρίσιμα μέτωπα.

Ξεχώρισε στη Μάχη του Ντιξμούντ και στις συγκρούσεις γύρω από το Υπρ, στο βελγικό μέτωπο, το 1914, όπου οι δυνάμεις του συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανακοπή της γερμανικής προέλασης προς τη Μάγχη. Η στρατηγική του αντίληψη, η αποφασιστικότητα και η πειθαρχία του τον ανέδειξαν σε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.

Μετά τον πόλεμο, ο Ρονάρ προήχθη σε Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αναλαμβάνοντας τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του στόλου. Πέθανε το 1940, αφήνοντας πίσω του παρακαταθήκη ηρωισμού, στρατηγικής σκέψης και αφοσίωσης στην πατρίδα.

Ως φόρο τιμής στη συνεισφορά του, η πρώτη φρεγάτα FDI του γαλλικού ναυτικού φέρει το όνομά του.

