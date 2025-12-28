Βαρδούσια: Η εξήγηση για τη χιονοστιβάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των τεσσάρων νέων ορειβατών που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα ανήμερα των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια εκφράζει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), εξηγώντας παράλληλα τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αποδίδει τη χιονοστιβάδα σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό καιρικών και εδαφικών παραγόντων, ενώ τιμά δημόσια τους οδηγούς βουνού και τους εκπαιδευτές που συνέβαλαν καθοριστικά στον εντοπισμό των θυμάτων και στη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

«Ολέθριος συνδυασμός καιρικών συνθηκών»

Όπως αναφέρει η Ε.Ο.Ο.Α., «το φρέσκο χιόνι που κάλυψε παλιό παγωμένο υπόστρωμα, σε συνδυασμό με την πρόσκαιρη καλοκαιρία που είχε προηγηθεί, δημιούργησε συνθήκες που αποδείχθηκαν ολέθριες», προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που έθαψε τους άτυχους ορειβάτες σε σημείο όχι πολύ ψηλά από τη θέση Κοπρισιές.

Την ίδια ώρα, η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στο βουνό δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση εντοπισμού, καθώς απέκλεισε τη δυνατότητα εναέριας συνδρομής, καθυστερώντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Η Ομοσπονδία τονίζει τη «σημαντική και καθοριστική συμβολή» των μελών της, οδηγών βουνού, εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών ορειβασίας, αναρρίχησης και ορειβατικού σκι, οι οποίοι, με βαθιά γνώση του ορεινού πεδίου και υψηλό αίσθημα ευθύνης, εντόπισαν τα θύματα και οδήγησαν την ΕΜΑΚ στην εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης για τον θάνατο των ορειβατών στα Βαρδουσια

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των τεσσάρων νέων ορειβατών που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα ανήμερα των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια, και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια της στις οικογένειες και τους οικείους τους.

Παράλληλα, η Ε.Ο.Ο.Α. αισθάνεται την ανάγκη να αναγνωρίσει και να τιμήσει δημόσια τη σημαντική και καθοριστική συμβολή των μελών της οικογένειας της, οδηγούς βουνού, εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές ορειβασίας, αναρρίχησης και ορειβατικού σκι, οι οποίοι, με τη βαθιά γνώση του ορεινού πεδίου, υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό, εντόπισαν τα θύματα και οδήγησαν την ΕΜΑΚ στην δύσκολη επιχείρηση.

Εδώ να σημειώσουμε ότι η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στο βουνό καθυστέρησε και δυσκόλεψε την επιχείρηση καθώς ήταν αποτρεπτική για εναέρια συνδρομή. Το φρέσκο χιόνι που κάλυψε παλιό παγωμένο σε συνδυασμό με την πρόσκαιρη χθεσινή καλοκαιρία δημιούργησε συνθήκες που αποδείχτηκαν ολέθριες και δημιούργησαν τη χιονοστιβάδα που έθαψε τους άτυχους νέους όχι πολύ ψηλά από τη θέση Κοπρισιές.

Συγκεκριμένα, πρωτοστάτησαν και συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιχείρηση οι:

-Γιάννης Κωνσταντάκης οδηγός βουνού, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας

-Δημήτρης Δασκαλάκης εκπαιδευτής αναρρίχησης

-Λευτέρης Καραχάλιος βοηθός εκπαιδευτής ορειβασίας

-Αλέξανδρος Παναγάκος εκπαιδευτής σκι

Η εμπειρία τους στο ορεινό περιβάλλον, η γνώση των χειμερινών συνθηκών αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της επιχείρησης σε ένα απαιτητικό πεδίο.

Βοήθησαν επίσης οι Φίλιππος Δημόπουλος, αναρριχητής, μέλος του ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ και ο Γιώργος Αρμογένης αναρριχητής σκιερ.

Η Ε.Ο.Ο.Α. τιμά τους παραπάνω εκπαιδευτές και μέλη της για τον εθελοντισμό, την αυταπάρνηση, τον επαγγελματισμό και την ανθρώπινη στάση που επέδειξαν, αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της ορειβατικής κοινότητας και της ομοσπονδίας μας.

