Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά των σορών με ελικόπτερο - Βίντεο

Πρωταγωνιστές σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στα ελληνικά βουνά έγιναν τέσσερις έμπειροι ορειβάτες τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι στα Βαρδούσια Όρη, καταπλακωμένοι από τεράστιο όγκο χιονιού, σε δύσβατο σημείο του ορεινού όγκου.

H πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών με ελικόπτερο ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο εντάχθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί είναι εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο γήπεδο της Ιτέας και από εκεί με ασθενοφόρα στην Άμφισσα και την Αθήνα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:

