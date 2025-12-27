Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους τέσσερις ορειβάτες τα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια, προσπαθούν να εξηγήσουν φίλοι και γνωστοί.

Η παρέα των τεσσάρων ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, για ορειβασία στην κορυφή Κόρακας, στα Βαρδούσια Όρη. Ο καιρός ήταν καλός, «είχε ανοίξει», όπως λένε οι ορειβάτες και αυτό φαίνεται πως παρακίνησε την ομάδα να ξεκινήσει το εγχείρημα. Ωστόσο, τα Βαρδούσια είναι ένα απότομο βουνό, με πολύ έντονο ανάγλυφο, που καθιστά κάθε απόπειρα ανάβασης πολύπλοκη. Επιπλέον, το φρέσκο χιόνι, σε μεγάλες ποσόσοτητες, που είχε πέσει πρόσφατα στις κορυφές, φαίνεται πως αποτέλεσε πολύ κρίσιμο παράγοντα.

Άνθρωποι που γνωρίζουν την περιοχή και το βουνό, ακόμη και η ίδια η φωνή των τεσσάρων ορειβατών μπορεί να προκάλεσε την χιονοστιβάδα που τους χτύπησε εντελώς ξαφνικά, όπως όλα δείχνουν. Ενδέχεται επίσης, η χιονοστιβάδα να προκλήθηκε από τα βήματά τους προς την κορυφή του βουνού ή ακόμη και από μια σχετικά δυνατή ριπή ανέμου, που σήκωσε το φρέσκο χιόνι.

Σύμφωνα με τη θέση που εντοπίστηκαν οι σοροί των ορειβατών, σε απόσταση το πολύ ενός μέτρου ο ένας από τον άλλον, εκτιμάται ότι δεν υπήρξε καθόλου χρόνος αντίδρασης: Το χιόνι έπεσε κατά πάνω τους εντελώς ξαφνικά και όλοι σκοτώθηκαν επί τόπου.

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που σκοτώθηκαν στα Βαρδούσια

Ένας έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία, μία δασκάλα από χωριό των Τρικάλων και δύο φίλοι, ο ένας εκ των οποίων έμενε στον Αθανάσιο Διάκο και εργαζόταν από το χωριό, είναι τα θύματα της τραγωδίας στα Βαρδούσια.

Ο Θανάσης Κολοτούρος, έμπειρος ορειβάτης από την Πάτρα, με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ο οποίος είχε στο ενεργητικό του πολλές αναβάσεις, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές διαδρομές, σκοτώθηκε στα Βαρδούσια. Παρά την εμπειρία του, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή αποδείχθηκαν μοιραίες.

Ο Θανάσης Κολοτούρος

Μαζί του ανέβηκαν στο βουνό δύο φίλοι, ο Γιώργος Δόμαλης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Novelcosmos και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, προγραμματιστής.

Κωνσταντίνος Πατίκας

Ο Γιώργος Δόμαλης ήταν άνθρωπος που γνώριζε το βουνό και έκανε συχνά αναρριχήσεις. Διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και εργαζόταν από εκεί απομακρυσμένα πολύ συχνά. «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό», είπε φίλος της παρέας στην ΕΡΤ.

Γιώργος Δόμαλης

https://www.instagram.com/p/DSw4Q_kl-BU/

Μαζί τους βρισκόταν και η δασκάλα Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, με καταγωγή από χωριό των Τρικάλων.

Θεοδώρα Καπλάνη

Εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή φίλος των ορειβατών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, φίλος του Θανάση Κολοτούρου, ο οποίος τελικά δεν ακολούθησε την ομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές, όταν οι φίλοι του δεν έδωσαν σημεία ζωής.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο των Βαρδουσίων. Από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν σημεία ζωής, γεγονός που κινητοποίησε τις Αρχές.

Νωρίτερα, οι διασώστες εντόπισαν το όχημά τους στην περιοχή Αθανάσιος Διάκος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ,καθώς και drone που ερευνούσε από αέρος δύσβατα σημεία.

Πιθανώς να αποπροσανατολίστηκαν οι ορειβάτες

Είναι πιθανό οι τέσσερις ορειβάτες που σκοτώθηκαν στα Βαρδούσια ανήμερα Χριστούγεννα να αποπροσανατολίστηκαν λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, εκτιμά ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. «Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», ανέφερε ο κ. Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία, όπως εκτιμά ο ίδιος: «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους».

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», συμπλήρωσε, ενώ επισημαίνει ότι το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού: «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν».

Aναφορικά με το εάν ήταν έμπειροι ορειβάτες, σημείωσε ότι ορισμένοι από τους τέσσερις είχαν ανέβει παλαιότερα στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια. «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε», είπε ο κ. Τσίγκας.

Αρχικά, υπήρχαν ελπίδες ότι οι ορειβάτες είχαν καταφέρει να βρουν καταφύγιο, ωστόσο οι έρευνες κατέληξαν στον τραγικό εντοπισμό τους, θαμμένων στο χιόνι.

Διαβάστε επίσης