Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ανασύρθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες – Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Ιτέα

Οι σοροί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη θέση «Κίρρα» στην Ιτέα, όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. 

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ανασύρθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες – Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Ιτέα
Ανασύρθηκαν τα άψυχα σώματα των τεσσάρων ορειβατών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Βαρδούσια Όρη.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τριών ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή κοντά στον οικισμό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Π.Υ. Άμφισσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., σε συνδρομή με την ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από πολύωρες έρευνες, οι πυροσβέστες σε συνεργασία με στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ. εντόπισαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ελικοπτέρου, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί είναι εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται πως η τετραμελής παρέα ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ενώ οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές. Ωστόσο, η πορεία τους χάθηκε σε ορεινή περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και φρέσκο, ασταθές χιόνι.

Τελικά εντοπίστηκαν νεκροί κάτω από χιονοστιβάδα, δύο 24ωρα μετά την εξαφάνισή τους, με τους σορούς να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Οι διασώστες εντόπισαν τα άψυχα σώματα θαμμένα κάτω από τη χιονοστιβάδα, σε δύσβατο και χιονισμένο σημείο. Προηγήθηκε πολύωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ και ερπυστριοφόρων οχημάτων, ενώ αρχικά βρέθηκε το όχημα των ορειβατών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο από τους τέσσερις ήταν ιδιαίτερα έμπειροι ορειβάτες. Ο επικεφαλής της ομάδας ζούσε τα τελευταία χρόνια στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και είχε πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή και στο παρελθόν, αν και παραμένει άγνωστο αν την είχε επιχειρήσει ξανά υπό χειμερινές συνθήκες. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος, γνωστός για τη μεγάλη εμπειρία του, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός σε 16 ημέρες, περνώντας από ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές.

Στην ομάδα συμμετείχαν ακόμη ένα ακόμη άτομο και μία 31χρονη δασκάλα από τα Τρίκαλα. Τις αρχές ειδοποίησε φίλος των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε την ομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

