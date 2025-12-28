Κρουαζιερόπλοιο που είχε αφήσει σε έρημο νησί επιβάτιδα, προσέκρουσε σε ύφαλο στο πρώτο του ταξίδι

Σε ύφαλο προσέκρουσε κρουαζιερόπλοιο στην Παπούα Νέα Γουινέα, στο πρώτο του ταξίδι μετά τον θάνατο ηλικιωμένης επιβάτιδας, η οποία είχε μείνει πίσω σε απομονωμένο νησί της Αυστραλίας τον Οκτώβριο.

Το Coral Adventurer, πλοίο της εταιρείας Coral Expeditions, υπέστη το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, «περιστατικό προσάραξης» στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Παπούα Νέας Γουινέας, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Λάε, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς, ενώ οι πρώτοι έλεγχοι δεν έδειξαν ζημιές στο κύτος του πλοίου. Νέες επιθεωρήσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Κυριακή.

Υπό παρακολούθηση από τις αρχές

Σε δήλωσή της στο BBC, η Αυστραλιανή Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας (AMSA) ανέφερε ότι δεν έλαβε σήμα κινδύνου από το πλοίο, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση και θα βοηθήσει τις αρχές της Παπούα Νέας Γουινέας, αν χρειαστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση ή μη του τρέχοντος 12ήμερου ταξιδιού, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 30 Δεκεμβρίου. Στο πλοίο επέβαιναν 80 επιβάτες και 43 μέλη πληρώματος.

Βαρύ το πρόσφατο ιστορικό

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ το Coral Adventurer βρίσκεται στο επίκεντρο κοινής έρευνας της AMSA και της Αστυνομίας του Κουίνσλαντ, μετά τον θάνατο της Σούζαν Ρις, 80 ετών, επιβάτιδας που βρέθηκε νεκρή στο απομονωμένο νησί Lizard στις 26 Οκτωβρίου.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε αποβιβαστεί στο νησί για πεζοπορία μαζί με άλλους επιβάτες, ωστόσο αποσπάστηκε από την ομάδα για να ξεκουραστεί. Το πλοίο αναχώρησε χωρίς εκείνη και επέστρεψε αρκετές ώρες αργότερα, όταν το πλήρωμα αντιλήφθηκε την απουσία της.

Μετά από εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, η σορός της εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα. Το πλοίο βρισκόταν μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη 60ήμερης κρουαζιέρας, η οποία ακυρώθηκε, με την εταιρεία να προσφέρει πλήρη επιστροφή χρημάτων στους επιβάτες.

Δήλωση της εταιρείας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coral Expeditions, Μαρκ Φίλντ, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «βαθιά λυπημένη για το περιστατικό» και ότι έχει προσφέρει πλήρη στήριξη στην οικογένεια της εκλιπούσας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία του Κουίνσλαντ και τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Η AMSA, από την πλευρά της, ανέφερε ότι δεν σχολιάζει την πορεία ή τα συμπεράσματα των ερευνών, καθώς «δεν αποτελεί πρακτική της η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων».

