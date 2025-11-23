Θρίλερ με τον θάνατο 17χρονης μαζορέτας σε κρουαζιερόπλοιο - Στις έρευνες το FBI

Ο μυστηριώδης θάνατος της 18χρονης Άννα Κέπνερ από τη Φλόριντα, η σορός της οποίας βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι μέσα σε μία κουβέρτα καλυμμένη με σωσίβια, ενώ βρισκόταν σε οικογενειακή κρουαζιέρα έχει προκαλέσει την εμπλοκή του FBI.

Οι προκαταρκτικές ιατρικές αναφορές για τον θάνατο της μαζορέτας του Titusville δείχνουν ότι πέθανε από ασφυξία, πιθανώς από πνιγμό με λαβή στον λαιμό της.

⚠️WARNING: This post describes a suspicious death and details of a murder investigation involving a family member.



The biological mother of 18-year-old Anna Kepner, who was found dead on a Carnival cruise ship, has revealed she learned of her daughter's death through a Google… pic.twitter.com/zf1Jv9gLWz — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 23, 2025

Ενώ το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει την συνεχιζόμενη έρευνα, την ευθύνη για την οποία έχουν οι τοπικές αρχές, άσχετα έγγραφα οικογενειακού δικαστηρίου που αποκαλύφθηκαν από το CBS έδειξαν ότι η οικογένεια της Κέπνερ πιστεύει ότι ο 16χρονος θετός αδελφός της έχει καταστεί ύποπτος στην έρευνα για τον θάνατό της.

Τα έγγραφα, που αφορούν σε θέμα επιμέλειας σχετικά με προηγούμενο γάμο της θετής μητέρας Σόντελ Χάντσον, ζητούσαν παύση της διαδικασίας, καθώς ενημερώθηκε ότι ένα από τα παιδιά της είχε εμπλακεί στην έρευνα.

Αυτά τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο 16χρονος ζει αυτή τη στιγμή με ένα άλλο μέλος της οικογένειάς του για να διασφαλίσει την ασφάλεια των άλλων αδελφών του, με τον βιολογικό του πατέρα να προσφέρεται να του παράσχει δικηγόρο.

Η Κέπνερ, η οποία ανυπομονούσε για το επόμενο βήμα της στην ενηλικίωση είτε ως μαζορέτα στο κολέγιο είτε ως υπηρεσία στην κοινότητα κατατασσόμενη στον στρατό, μοιραζόταν ένα δωμάτιο στο πλοίο με τα δύο θετά αδέρφια της.

Ο 16χρονος θετός αδελφός της φέρεται να είχε την άδεια να πιει μόλις το πλοίο της Carnival κατέπλεε σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με δικηγόρο που συμμετείχε στη ξεχωριστή δικαστική διαδικασία. Μόλις το πλοίο έδεσε στο Μαϊάμι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ούτε οι ομοσπονδιακοί πράκτορες ούτε η Carnival Cruise Line έχουν επιβεβαιώσει την αιτία θανάτου της 18χρονης μαζορέτας, με τους ερευνητές του FBI να παραμένουν σιωπηλοί για το αν έχει διαπραχθεί έγκλημα και αν θα απαγγελθούν κατηγορίες.

Η Carnival ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Εστιάζουμε στην υποστήριξη της οικογένειας του φιλοξενούμενού μας και στη συνεργασία με το FBI».