Παγετός στο Άμστερνταμ, ακυρώνονται εκατοντάδες πτήσεις

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ αναμένει ότι εκατοντάδες πτήσεις θα ακυρωθούν αύριο Σάββατο λόγω χιονιού και παγετού, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Το Σχίπχολ, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης, ακύρωσε σήμερα ήδη δεκάδες πτήσεις για τον ίδιο λόγο.