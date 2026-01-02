Παγετός στο Άμστερνταμ, ακυρώνονται εκατοντάδες πτήσεις
Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του αεροδρομίου
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ αναμένει ότι εκατοντάδες πτήσεις θα ακυρωθούν αύριο Σάββατο λόγω χιονιού και παγετού, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο τη διοίκηση του αεροδρομίου.
Το Σχίπχολ, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης, ακύρωσε σήμερα ήδη δεκάδες πτήσεις για τον ίδιο λόγο.
