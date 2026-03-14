«Σκληραίνει» ο ανταγωνισμός τα Σαββατοκύριακα – Τι έρχεται στη βραδινή ζώνη

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, οι πρεμιέρες δεν σταματούν και ο ανταγωνισμός «χτυπά» κόκκινο σε κάθε ζώνη. Στην prime time, ειδικά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα αφού δεκάδες σειρές και πρότζεκτ πέφτουν στην αρένα για την επικράτηση.

Από εδώ και στο εξής, ενδιαφέρον θα έχει και η βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μετά την απόφαση του ΣΚΑΪ να βάλει το «Survivor» στην prime time του Σαββάτου και της Κυριακής, σειρά είχε το OPEN με την τοποθέτηση του «Just the 2 of us». Το σόου κρατά συντροφιά τα Σαββατόβραδα, ενώ το κανάλι επιφυλάσσει μία ακόμη έκπληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζονται κάποια special edition επεισόδια με celebrities του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος». Η Μαρία Μπακοδήμου έχει αφήσει εξαιρετικά θετικές εντυπώσεις στα στελέχη και όχι άδικα, αφού αποτελεί μία σταθερή αξία στο χρηματιστήριο της TV. Να σημειωθεί ότι, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα του OPEN, τα βράδια της Κυριακής θα ξεκινήσει να προβάλλεται και η νέα εκπομπή του Θανάση Πάτρα.

Απόψε, στο MEGA, στις 22.00, ξεκινά και η συνεργασία με τον Μάρκο Σεφερλή. Συγκεκριμένα, εγκαινιάζεται ο ξεχωριστός κύκλος τηλεοπτικών προβολών «Markos by Night», φέρνοντας στην οθόνη μας τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του αγαπημένου δημιουργού και κωμικού ηθοποιού Μάρκου Σεφερλή. Η πρεμιέρα γίνεται με το απολαυστικό «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» σε πρώτη μετάδοση, ένα έργο γεμάτο ενέργεια και ανατροπές.



Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ΑΝΤ1. Το λαμπερό σόου «Μοments», με τη Ζέτα Μακρυπούλια, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21.00 για να φέρει στη σκηνή τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από τις στιγμές που τους καθόρισαν. Με οικοδέσποινα τη μοναδική περσόνα, η εκπομπή αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, ενώ οι αφηγήσεις και οι εκπλήξεις οδηγούν το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι μνήμης.

Ο λαμπερός κόσμος των σόου επιστρέφει… στο σπίτι του, στο κανάλι του Αμαρουσίου, με το «Your Face Sounds Familiar» να μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα. Το φορμάτ θα προβάλλεται την Κυριακή, με επικρατέστερο παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά. Η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Μέμος Μπεγνής, η τραγουδίστρια Αφροδίτη Χατζημηνά και η καλλιτέχνης Idra Kayne, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρεθούν στο «Your Face Sounds Familiar» ως συμμετέχοντες. Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Κρίστοφερ Ηλία.

