ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε επίθεση του ISIS σε σούπερ μάρκετ της Βόρειας Καρολίνας

Το FBI απέτρεψε ένα φερόμενο σχέδιο επίθεσης σε σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Καρολίνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε άμεση σχέση από την τρομοκρατική οργάνωση ISIS

Στα δεξιά υπάρχει ένα σημείωμα με τίτλο «Επίθεση Πρωτοχρονιάς 2026», το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βρήκαν οι αρχές επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια έρευνας
ΚΟΣΜΟΣ
Ένα σχέδιο επίθεσης σε σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Καρολίνα, από την τρομοκρατική οργάνωση ISIS, αποτράπηκε από τις αμερικανικές Αρχές την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο 18χρονος Κρίστιαν Στάρντιβαντ συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα υποστήριξης ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, ενώ η έρευνα αποκάλυψε μαχαίρια, σφυριά και χειρόγραφες σημειώσεις με λεπτομέρειες της επίθεσης.

Σύμφωνα με το foxnews, ο Κρίστιαν Στάρντιβαντ, 18 ετών, από το Mint Hill κοντά στο Σαρλότ, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα υποστήριξης του ISIS, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα της Δυτικής Περιφέρειας της Βόρειας Καρολίνας, Russ Ferguson.

«Το FBI και οι συνεργάτες μας συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα για την προστασία του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Kash Patel. «Στην περίπτωση αυτή, η ταχεία αναγνώριση της απειλής και η αποφασιστική δράση μας απέτρεψαν πιθανότατα μια νέα επίθεση, σώζοντας ζωές».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του Στάρντιβαντ στις 29 Δεκεμβρίου 2025, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα που θα χρησιμοποιούνταν στην επίθεση: δύο σφυριά, δύο μαχαίρια χασάπη, γάντια, τακτικό γιλέκο και χειρόγραφες σημειώσεις με τίτλο «Επίθεση Πρωτοχρονιάς 2026», όπου περιγράφονταν λεπτομέρειες της επίθεσης, στόχοι και αριθμός θυμάτων (20–21 άτομα). Στη σημείωση περιλαμβανόταν ακόμη σχέδιο για επίθεση στην αστυνομία ώστε ο δράστης να πεθάνει ως μάρτυρας.

nye-attack-fbi-1.jpg

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν από την κρεβατοκάμαρα του Sturdivant «ένα μπλε σφυρί, ένα σφυρί με ξύλινη λαβή και δύο μαχαίρια χασάπη κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι του κατηγορουμένου». Στα δεξιά υπάρχει ένα σημείωμα με τίτλο «Επίθεση Πρωτοχρονιάς 2026», το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βρήκαν οι αρχές επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια έρευνας στις 29 Δεκεμβρίου 2025 στην κατοικία του Sturdivant στο Mint Hill, N.C. (Γραφείο Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας).

Η υπόθεση ήρθε στο φως αφού ο Στάρντιβαντ άρχισε πρόσφατα να επικοινωνεί διαδικτυακά με ένα άτομο που πίστευε ότι ανήκε στο ISIS, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κρυφός κυβερνητικός υπάλληλος, αναφερόμενος ως «OC» στη δικογραφία. Στις επικοινωνίες του στις 14 Δεκεμβρίου φέρεται να έστειλε εικόνες με σφυριά και μαχαίρι, δηλώνοντας ότι «θα κάνει τζιχάντ σύντομα» και ότι είναι «στρατιώτης του κράτους», εννοώντας το ISIS.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 18χρονος είχε σκοπό να επιτεθεί σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Καρολίνα και σχεδίαζε να αποκτήσει όπλο για να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα μαχαίρια κατά την επίθεση.

Επιπλέον, από αναρτήσεις στα social media, ο Στάρντιβαντ φέρεται να είχε δημοσιεύσει εικόνες που περιλάμβαναν μικροσκοπικά αγαλματίδια του Ιησού με σχόλια κατά των «σταυρολάτρων», ευθυγραμμισμένα με τη ρητορική του ISIS για εξόντωση των μη πιστών.

fbi-disrupts-alleged-nc-plot-5.jpg

Οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν από το υπνοδωμάτιο του Sturdivant μια λίστα με στόχους, καθώς και τακτικά γάντια και ένα γιλέκο που φέρεται να αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης επίθεσής του. (Γραφείο Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας)

Ο Στάρντιβαντ παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση και, εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως 20 ετών φυλάκισης. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέντευξη Τύπου.

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου:

