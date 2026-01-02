Μπλόκα αγροτών: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων

Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Μπλόκα αγροτών: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων

Μπλόκα αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

ΕΛΛΑΔΑ
Ενόψει της επιστροφής των εκδρομέων από τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή στο εθνικό οδικό δίκτυο σε σχέση με τα μπλόκα των αγροτών.

Στην νέα της ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών.

Ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων η οποία αναμένεται κατά το Σαββατοκύριακο, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής.

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο Εθνικό Οδικό στη Δυτική Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ιόνια Οδός:

Στα διόδια Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (Αντίρριο – Ιωάννινα).

Περιμετρική Οδός Πατρών:

Στον κόμβο Εγλυκάδας, στην Περιμετρική Οδό Πατρών, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (Πύργος – Αθήνα).

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

drom.jpg
αγροτικα μπλοκα

Πρώτη προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή

αγροτικα΄μπλοκα

Δεύτερη προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή

Περαιτέρω συστήνεται, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

