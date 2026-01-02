Πεύκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που άρπαξαν από συνομήλικούς τους τα χρήματα από τα κάλαντα

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε δύο ανήλικους ηλικίας 13 και 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία καθώς πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στην περιοχή της Πεύκης, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της Παραμονής, προσέγγισαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Πεύκης, όπου είχαν μεταβεί προκειμένου να ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και αφού τους ακινητοποίησαν, με την απειλή χρήσης βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Άμεσα, κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή της Πεύκης τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.