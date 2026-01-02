Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου»

Ένας 19χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος νωρίς σήμερα το μεσημέρι, στην Δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με ανάρτηση των γιατρών του ΕΚΑΒ, σήμερα, Πέμπτη 02/01/2026, νωρίς το μεσημέρι, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης άνδρα 19 ετών από μεγάλο ύψος, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 19χρονος αφου σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και η Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 5 Διασώστες και έναν ιατρό ΕΚΑΒ.

