Θεσσαλονίκη: Δυσάρεστα νέα από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος - Κατέληξε ο 50χρονος λήπτης

Δυστυχώς, θλιβερή κατάληξη είχε η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος του 44χρονου δότη, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και διήρκησε έως τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στη Θεσσαλονίκη.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μετά από 14 ώρες πολύπλοκης χειρουργικής επέμβασης, ο 50χρονος λήπτης δυστυχώς κατέληξε.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων των δύο νεφρών, που προορίζονται για έναν 25χρονο και μία 56χρονη. Οι δύο λήπτες βρίσκονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη λίστα αναμονής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, και οι επεμβάσεις τους εκτιμάται ότι είναι πολύ λιγότερο σύνθετες σε σύγκριση με τη μεταμόσχευση ήπατος.