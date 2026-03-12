Εταιρεία των υιών Τραμπ κυνηγάει να υπογράψει συμβάσεις με το Πεντάγωνο για την κατασκευή drones

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τους δύο γιους του, Έρικ Τραμπ (δεξιά) και Ντον Τραμπ Τζούνιορ (αριστερά) στα εγκαίνια του γκολφ της οικογένειας στη Σκωτία.

Snapshot Η εταιρεία Powerus, με μετόχους τους γιους του Ντόναλντ Τραμπ, αναπτύσσεται ραγδαία και επιδιώκει συμβάσεις με το Πεντάγωνο για οπλισμένα drones.

Η Powerus έχει εξαγοράσει τρεις ανταγωνιστικές εταιρείες μέσα σε έξι μήνες και συγκέντρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια για περαιτέρω επεκτάσεις.

Η εταιρεία στοχεύει να κερδίσει μέρος από τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια που διαθέτει το Πεντάγωνο για την παραγωγή drones, λόγω της απαγόρευσης εισαγωγών από την Κίνα. Snapshot powered by AI

Μεταξύ των δεκάδων εταιρειών που ανταγωνίζονται για συμβάσεις με το αμερικανικό Πεντάγωνο για την αγορά επιθετικών drones από τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ μία εταιρεία ξεχωρίζει.

Η Powerus διαθέτει μεγάλη ρευστότητα και μεγαλώνει ραγδαία καθώς εξαγοράζει ανταγωνιστές. Έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα: ανήκει εν μέρει στους δύο μεγαλύτερους γιους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ντον Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ.

Η οικογένεια Τραμπ έχει δεχτεί κριτική για τις επιχειρηματικές κινήσεις της και για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Οι επιχειρήσεις των Τραμπ στον τομέα των ακινήτων έχουν επεκταθεί σε ξένες χώρες που προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου. Επίσης η οικογένεια έχει κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων που επωφελούνται από τις πολιτικές του Τραμπ.

Αυτό, όμως, που έχει κερδίσει μικρότερη προσοχή είναι οι νέες συμμετοχές της οικογένειας σε εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες με το αμερικανικό δημόσιο και παρέχουν από εξαρτήματα πυραύλων και μαγνήτες σπάνιων γαιών έως τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και υλικό υπολογιστών.

Η επιχείρηση των αδελφών Τραμπ επιδιώκει να κερδίσει μέρος από τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει στη διάθεση του το Πεντάγωνο για την κατασκευή μιας αμερικανικής βάσης παραγωγής drones, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει απαγορεύσει την εισαγωγή τους από την Κίνα.

Η Powerus δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να υποβάλλει προσφορές για κρατικά κονδύλια που θα μπορούσαν να κάνουν τους γιους του προέδρου πλουσιότερους. «Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων. Κάνουν αυτό που κάνουν. Το ενδιαφέρον της εταιρείας μας δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική», δήλωσε ο συνιδρυτής της εταιρείας, Μπρετ Βελίκοβιτς για τα αδέλφια Τραμπ.

Η παρουσίαση της εταιρείας Powerus στην ιστοσελίδα της.

Έρικ Τραμπ: «Τα drones είναι σαφώς το μέλλον»

Το Associated Press ζήτησε να σχολιάσει το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων της εταιρείας των υιών Τραμπ και ο Οργανισμός Τραμπ έστειλε στο πρακτορείο μία δήλωση του Έρικ Τραμπ. «Είμαι εξαιρετικά περήφανος που επενδύω σε εταιρείες στις οποίες πιστεύω. Τα drones είναι σαφώς το μέλλον», ανέφερε ο Έρικ Τραμπ.

Η Powerus, που ιδρύθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο από βετεράνους των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ, κατασκευάζει drones κυρίως για εμπορικές χρήσεις, από τη διασπορά λιπασμάτων έως την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Ωστόσο, αναπτύσσεται ραγδαία για να προμηθεύσει το Υπουργείο Άμυνας με οπλισμένα drones, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται από την Ουκρανία και τη Ρωσία και, πιο πρόσφατα, από το Ιράν.

Η εταιρεία αγόρασε τρεις ανταγωνίστριες εταιρείες τους τελευταίους έξι μήνες και σχεδιάζει να αγοράσει και άλλες. Μόλις συγκέντρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές για να χρηματοδοτήσει αυτό το «όργιο» αγορών. Ελπίζει επίσης να εξασφαλίσει επιπλέον χρηματοδότηση μέσω της διαδικασίας της «αντίστροφης συγχώνευσης», κατά την οποία μια ιδιωτική εταιρεία εισάγεται στο χρηματιστήριο αγοράζοντας μια άλλη εταιρεία που ήδη είναι εισηγμένη, συνήθως μια επιχείρηση με ελάχιστες ή καθόλου δραστηριότητες.

Η δημόσια εταιρεία στην περίπτωση αυτή είναι η Aureus Greenway Holdings, μια εταιρεία της Φλόριντα που ανήκει εν μέρει στον Έρικ Τραμπ και τον Ντον Τζούνιορ Τραμπ, η οποία διαθέτει γήπεδα γκολφ και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq.

Από τα δύο αδέλφια, ο Ντον Τραμπ Τζούνιορ είναι ο άνθρωπος που ασχολείται περισσότερο με τις εταιρείες ομοσπονδιακών συμβάσεων μέσω ενός κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) με την ονομασία «1789 Capital».

Ο Έρικ Τραμπ (δεξιά) και ο Ντον Τραμπ Τζούνιορ (αριστερά). ΑΡ

Αγόρασε 25 εταιρείες σε ένα χρόνο

Λίγο μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία, το «1789 Capital» έκανε συνεταίρο τον Ντον Τραμπ Τζούνιορ και στη συνέχεια προχώρησε σε μια σειρά αγορών, επενδύοντας σε 25 εταιρείες σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από την ερευνητική εταιρεία για θέματα αγορών, Pitchbook, τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε πραγματοποιήσει μόνο έξι αγορές. Οι περισσότερες από τις εταιρείες που στοχεύει φαίνεται να επιδιώκουν ή να έχουν ήδη κερδίσει ομοσπονδιακές συμβάσεις ή κρατικά κονδύλια.

Ο Ντον Τραμπ Τζούνιορ και ο αδελφός του έχουν επίσης ιδρύσει τη δική τους επενδυτική εταιρεία για να αγοράσουν μετοχές σε αμερικανικές εταιρείες με σκοπό να βοηθήσουν τον πατέρα τους να αναζωογονήσει τη βιομηχανία στις ΗΠΑ.

Το Associated Press ρώτησε τον δικηγόρο του Τραμπ, ο οποίος είναι νομικός επικεφαλής των επιχειρήσεων του, σχετικά με τη διατύπωση σε ένα έγγραφο που ανέφερε ότι η εταιρεία θα στοχεύει εταιρείες που επιδιώκουν ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις. Ο δικηγόρος έστειλε ένα νέο έγγραφο στο οποίο η διατύπωση αυτή είχε αφαιρεθεί.

Ο Ντον Τραμπ Τζούνιορ φαίνεται να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να βοηθήσει την Powerus. Έχει εκφράσει την άποψή του σχετικά με την ανάγκη για οπλισμένα drones, φαίνεται να γνωρίζει καλά την τεχνολογία και υποστήριξε δημοσίως τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, όταν αυτός δέχτηκε σφοδρή κριτική κατά τη διάρκεια των ακροάσεων για την επικύρωση του διορισμού του.

Ο Μπρετ Βελίκοβιτς ρωτήθηκε γιατί η εταιρεία του επέλεξε να συγχωνευθεί με μία εταιρεία των αδελφών Τραμπ αντί με μία από τις εκατοντάδες άλλες εταιρείες στο χρηματιστήριο Nasdaq που έχουν ελάχιστη ή καθόλου δραστηριότητα. Ο Βελίκοβιτς απάντησε ότι δεν είναι ειδικός στα οικονομικά και δεν γνωρίζει. «Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται 100% στο να παρέχουμε τη σωστή τεχνολογία στους πολεμιστές ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι επενδυτές», είπε ο Βελίκοβιτς.

