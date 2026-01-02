Φθιώτιδα: Λύκος κοντά σε σπίτια - Ανησυχία για τους κατοίκους
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ο λύκος εθεάθη σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από σπίτια
Συναγερμός σήμανε στη Φθιώτιδα καθώς εθεάθη λύκος κοντά στο χωριό Ζηλευτό σε πολύ κοντινή απόσταση από σπίτια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr ο λύκος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία ανθρώπων έσπευσε με μεγάλη ταχύτητα να εξαφανιστεί.
