Φθιώτιδα: Λύκος κοντά σε σπίτια - Ανησυχία για τους κατοίκους

Συναγερμός σήμανε στη Φθιώτιδα καθώς εθεάθη λύκος κοντά στο χωριό Ζηλευτό σε πολύ κοντινή απόσταση από σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr ο λύκος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία ανθρώπων έσπευσε με μεγάλη ταχύτητα να εξαφανιστεί.

