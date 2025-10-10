Καλλιστώ: Ανακαλύφθηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο υβρίδιο λύκου-σκύλου στην Ελλάδα

Την πρώτη επιστημονικά επιβεβαιωμένη περίπτωση υβρίδιου σκύλου-λύκου ανακοίνωσε η ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ.

Όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στην Αθήνα, η βιολόγος της οργάνωσης, Αιμιλία Ιωακειμίδου, η ανακάλυψη του υβριδίου έγινε στο πλαίσιο γενετικού ελέγχου 50 δειγμάτων λύκου από την ηπειρωτική Ελλάδα. Όπως αναφέρει το phys.org διαπιστώθηκε από την γενετική ανάλυση DNA το ζώο αποτελείται κατά 45% από λύκο και κατά 55% από σκύλο.

«Πρόκειται για την πρώτη γενετικά επιβεβαιωμένη περίπτωση στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Ιωακειμίδου, υπογραμμίζοντας στη συνέχεια ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στο παρελθόν σε Ευρώπη, Κεντρική Ασία και ΗΠΑ, αλλά βασίζονταν κυρίως στην εξωτερική εμφάνιση των ζώων. Οι γενετικές εξετάσεις δείχνουν ότι τα υβρίδια λύκου-σκύλου είναι πολύ πιο σπάνια από ό,τι πιστευόταν αρχικά.

Σημειώνεται ότι λόγω της απαγόρευσης του κυνηγιού που θεσπίστηκε το 1983 στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης η παρουσία των λύκων στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με πρόσφατη εξαετή μελέτη από την Καλλιστώ, ο ελληνικός πληθυσμός των λύκων ανέρχεται σε περίπου 2.075 άτομα.

Η «Καλλιστώ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εστιάζει στη μελέτη, προστασία και διαχείριση των μεγάλων σαρκοφάγων πληθυσμών, όπως λύκοι και αρκούδες, καθώς και άλλων απειλούμενων ειδών.

Η ανακάλυψη του πρώτου υβριδίου λύκου-σκύλου στην Ελλάδα αναδεικνύει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και προστασίας της άγριας πανίδας, καθώς και της προσεκτικής διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων.

