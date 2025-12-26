Ροδόπη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ανήλικος, έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί ενώ στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ανήλικος από μονοκατοικία στη Ροδόπη, κατά τη διάρκεια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στον χώρο, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το περιστατικό σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί ενώ στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
