Ο Βαλ Κίλμερ «επιστρέφει» στον κινηματογράφο, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του μέσω AI

Ο Βαλ Κίλμερ «επανήλθε» μέσω προηγμένης γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό του — για τις ανάγκες της νέας ταινίας με τίτλο «As Deep as the Grave».

Ο Coerte Voorhees, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας, μίλησε για την «αμφιλεγόμενη» απόφασή του να επαναφέρει τον εκλιπόντα ηθοποιό μέσω AI, σε συνέντευξη στο Variety που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

«Ήταν ο ηθοποιός που ήθελα για αυτόν τον ρόλο», δήλωσε, παρουσιάζοντας και μια πρώτη εικόνα του χαρακτήρα του Κίλμερ, του Father Fintan, που δημιουργήθηκε με AI. «Ο ρόλος είχε σχεδιαστεί ουσιαστικά γύρω από εκείνον».

Αν και ο Voorhees είχε τον Κίλμερ «έτοιμο για γυρίσματα» όταν ξεκίνησε η παραγωγή το 2020, ο ηθοποιός «περνούσε μια πολύ δύσκολη περίοδο υγείας» και «δεν μπορούσε να συμμετάσχει», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

Ο Κίλμερ, που πέθανε από πνευμονία σε ηλικία 65 ετών την 1η Απριλίου 2025, είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του λαιμού τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του.

Ο Voorhees εξήγησε ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για να ενσωματώσει τον Κίλερ σε ορισμένες σκηνές, αξιοποιώντας φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά αρχεία που εξασφαλίστηκαν με άδεια από την οικογένεια και το ίδρυμα του ηθοποιού.

«Η οικογένειά του έλεγε συνεχώς πόσο σημαντική θεωρούσε την ταινία και ότι ο Βαλ ήθελε πραγματικά να είναι μέρος της», ανέφερε. «Πίστευε ότι ήταν μια σημαντική ιστορία στην οποία ήθελε να συνδεθεί το όνομά του».

Και πρόσθεσε: «Αυτή η στήριξη μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να πω, εντάξει, ας το κάνουμε. Παρόλο που κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν αμφιλεγόμενο, αυτό ήταν που ήθελε ο Βαλ».

Η Mercedes Kilmer, κόρη του ηθοποιού από τον γάμο του με τη Joanne Whalley, στήριξε, επίσης, την απόφαση να «επιστρέψει» ο πατέρας της μέσω AI για την ταινία.

«Πάντα έβλεπε τις νέες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως εργαλείο για να διευρύνει τις δυνατότητες της αφήγησης», δήλωσε η 34χρονη στο Variety. «Αυτό το πνεύμα τιμούμε όλοι μέσα από αυτή την ταινία, στην οποία είχε καθοριστική συμβολή».

Ωστόσο, ο Voorhees αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να κόψει πολλές σκηνές με τον χαρακτήρα του Κίλμερ λόγω χρονικών και οικονομικών περιορισμών.

Παρόλα αυτά, κατέληξε ότι ο ρόλος του Βαλ Κίλμερ ήταν «ένα σημαντικό και μεγάλο στοιχείο που έλειπε από την ταινία».

Εκτός από την AI εκδοχή του Κίλμερ, το «As Deep as the Grave» θα πρωταγωνιστούν επίσης οι Abigail Lawrie και Tim Felton.

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία επικεντρώνεται στους αρχαιολόγους Ann και Earl Morris, στις ανασκαφές τους στην Αριζόνα και στην έρευνά τους για την ιστορία των Ναβάχο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται AI για να συμπεριληφθεί ο Κίλμερ σε ταινία — αλλά είναι η πρώτη μετά τον θάνατό του.

Το 2021, επτά χρόνια αφού έχασε τη φυσική του φωνή λόγω τραχειοτομής για τη θεραπεία του καρκίνου του λαιμού, ο Κίλμερ συνεργάστηκε με την εταιρεία Sonantic για να δημιουργήσει μια τεχνητή φωνή και να επανενωθεί με τον Τομ Κρουζ στην ταινία «Top Gun: Maverick».

Το project του επέτρεψε να επαναλάβει τον ρόλο του Tom “Iceman” Kazansky — κάτι που η κόρη του είχε χαρακτηρίσει εντυπωσιακό. «Ήμουν στο πλατό, το είδα από κοντά και ήταν απίστευτο», είχε πει τότε η Mercedes. «Σημαίνει πολλά για τον πατέρα μου, γιατί είναι πολύ περήφανος για αυτή την ταινία. Αυτό είναι που αγαπά να κάνει».

