Η Σκάρλετ Γιόχανσον εντυπωσίασε χωρίς μακιγιάζ στα γυρίσματα του «Εξορκιστή»

Οι λάτρεις των ταινιών τρόμου πήραν μια πρώτη γεύση από τον «Εξορκιστή», καθώς οι σταρ Σκάρλετ Γιόχανσον και Chiwetel Ejiofor εντοπίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας την Τρίτη στη Νέα Υόρκη.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας δείχνουν τη 41χρονη ηθοποιό να αφήνει στην άκρη την χολιγουντιανή λάμψη και να εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά.

Η ηθοποιός χαμογελούσε πλατιά ανάμεσα στα γυρίσματα σκηνών έξω από αυτό που έμοιαζε με τόπο εγκλήματος, περιτριγυρισμένη από κομπάρσους ντυμένους με στολές αστυνομικών, οχήματα με σήματα της NYPD και κίτρινες κορδέλες αποκλεισμού.

Η Σκάρλετ είχε αισθητά πιο μακριά ξανθά μαλλιά για τον ρόλο, ενώ εμφανίστηκε με casual εμφάνιση — τζιν, αθλητικά παπούτσια και πουκάμισο — και φορούσε ένα καρό μπουφάν για να κρατηθεί ζεστή.

Η νέα ταινία, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του «μετρ» του τρόμου Mike Flanagan, λέγεται ότι θα αποτελέσει μια «φρέσκια, τολμηρή» ανανέωση του πρωτότυπου και μια «ριζικά νέα προσέγγιση».

Η Σκάρλετ Γιόχανσον φέρεται να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως μητέρα που έρχεται αντιμέτωπη με μια ανατριχιαστική υπερφυσική δύναμη, ενώ ο Jacobi Jupe — γνωστός για τον ομώνυμο ρόλο στην βραβευμένη ταινία «Hamnet» — υποδύεται τον γιο της.

Αν και οι ρόλοι των υπόλοιπων ηθοποιών δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, πηγές αναφέρουν ότι ο Chiwetel Ejiofor θα ενσαρκώσει έναν πρώην κατάδικο που γίνεται ιερέας.

Οι δύο σταρ εθεάθησαν επίσης να γυρίζουν σκηνές μαζί με τους Rahul Kohli και Sasha Calle, οι οποίοι, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εντάσσονται στο καστ.

Παρόλο που οι ρόλοι τους παραμένουν μυστικοί, ο Rahul εμφανίστηκε να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο της αστυνομίας, ενώ η Sasha φορούσε αστυνομικό σήμα στη ζώνη της.

Το εντυπωσιακό καστ του νέου «Εξορκιστή» συμπληρώνουν οι καταξιωμένοι ηθοποιοί John Leguizamo, Laurence Fishburne και Diane Lane, καθώς και συχνοί συνεργάτες του Flanagan, οι Carla Gugino και Kate Siegel.

