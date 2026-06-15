Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα και ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ αποθέωσε τον Τούρκο τεχνικό για την προσφορά του στο σύλλογο αλλά και για την ιδιαίτερη προσωπικότητά του.

Newsbomb

Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του «τριφυλλιού» με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν το «αντίο» και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αποθεώνει τον Τούρκο τεχνικό τονίζοντας πως η συνεργασία μαζί του ήταν όνειρο ζωής για τον ίδιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

«Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εγώ τι μπορώ να πω; Τα έχω ξαναπεί. Ήταν όνειρό μου να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι κα θα είναι για πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Είχα ένα όνειρο, αφού ο πατέρας μου και ο θείος μου αποχώρησαν. Ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήθελα να φτιάξω το γήπεδο.

Επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό τίτλο... Ήμασταν στην 17η θέση, προτελευταίοι. Καθόμουν στο Σούνιο, σκεφτόμουν πώς θα φέρω τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό. Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα στο "Π. Γιαννακόπουλος". Μετά, λίγο "μπλα μπλα", λίγο φαγητό στο "Συρτάκι" και έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Το απέδειξε αυτό. Μας πήρε από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε μια χρονιά. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε, γιατί είμαστε και οι δύο μαχητές. Παλεύαμε το σύστημα. Θα το πω αυτό, παλεύαμε το σύστημα.

Είμαι πάρα, πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτό τον πόλεμο εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είσαι νέος, είμαι νέος. Ας ελπίσουμε πως θα είμαστε υγιείς και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον. Εργκίν σε ευχαριστώ πάρα πολύ».

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