Βραζιλία: Διώξεις σε τρεις εκπαιδευτές για την πτώση 21χρονης χωρίς σκοινί μπάντζι τζάμπινγκ

Snapshot Τρεις εκπαιδευτές μπάντζι τζάμπινγκ κατηγορούνται για τον θάνατο 21χρονης που έπεσε από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς δεμένο σκοινί στη Βραζιλία.

Έξι άτομα συνελήφθησαν, με δύο εκπαιδευτές να τρέπονται σε φυγή και να εντοπίζονται αργότερα από στρατιωτικό ελικόπτερο.

Δύο από τους βασικούς υπόπτους δήλωσαν ότι δεν θυμούνταν αν είχαν δέσει το σκοινί ή ποιος ήταν υπεύθυνος γι’ αυτό.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας δημόσια κατακραυγή.

Η 21χρονη ήταν καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και είχε μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία της γέφυρας λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν. Snapshot powered by AI

Τρεις εκπαιδευτές μπάντζι τζάμπινγκ κατηγορούνται για τον θάνατο μιας νεαρής εκπαιδευόμενης, την οποία έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί στη Βραζιλία. Συνολικά, έξι άτομα έχουν συλληφθεί και ανακριθεί για τον θάνατο της 21χρονης Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, στη Λιμέιρα, κοντά στο Σάο Πάολο, το Σάββατο.

Από αυτούς, τρεις εκπαιδευτές -ο 32χρονος Luis Felipe Feliciano Egoroff, ο 27χρονος Vitor de Freitas Goncalves και ο 42χρονος Maicon Fernandes Cintra- κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Θεωρείται ότι είναι οι τρεις που φαίνονται σε βίντεο που έχει γίνει πλέον viral να σηκώνουν τη νεαρή μαθήτρια και να την εκτοξεύουν από τη «Γέφυρα των Σκελετών». Η ίδια πέφτει κατακόρυφα και πεθαίνει, ενώ το σκοινί ασφαλείας φαίνεται να βρίσκεται αχρησιμοποίητο στην πλατφόρμα.

Δύο από τους εκπαιδευτές τράπηκαν σε φυγή μόλις συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, ενώ ο τρομοκρατημένος αρραβωνιαστικός της παρακολουθούσε. Και οι δύο εντοπίστηκαν λίγο αργότερα από στρατιωτικό ελικόπτερο σε κοντινή δασώδη περιοχή.

Δύο από τους βασικούς υπόπτους δήλωσαν ότι δεν θυμούνταν αν είχαν δέσει το σκοινί, δήλωσε ο βοηθός υπευθύνου στην εφημερίδα O Globo. «Είπαν ότι δεν θυμούνται πού και πότε συνέβη το σφάλμα, ποιος θα έπρεπε να το έβαλε και δεν το έκανε. Ο τρίτος, που κρατούσε τα πόδια [της], είπε ότι κλήθηκε μόνο για να βοηθήσει με τη ρίψη», είπε ο βοηθός.

Τρεις άλλοι, που βρίσκονταν δίπλα στο σημείο άλματος και μοίραζαν βραχιόλια σε πελάτες, αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

Πολλοί περαστικοί που βρίσκονταν στο αθλητικό γήπεδο εκείνη την ώρα έγιναν μάρτυρες του περιστατικού. Το βίντεο του περιστατικού εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εκτεταμένη δημόσια κατακραυγή.

??‼️? WOMAN THROWN DOWN FROM BRIDGE - FORGOT ROPE



This is probably the stupidest way to die. You pay the guys to throw you down the bridge … but they are sloppy and forgot the rope. You fall to your death.



The tragic accident happened on Skeleton Bridge between Limeira and… pic.twitter.com/Hua1Hi8lLS — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 13, 2026

Η τελευταία ανάρτηση της 21χρονης πριν τη μοιραία πτώση

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η 21χρονη μοιράστηκε μια φωτογραφία της γέφυρας από την οποία επρόκειτο να πηδήξει και έγραψε μια φράση που, μετά την τραγωδία, απέκτησε μια απροσδόκητη σημασία: «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;».

Η 21χρονη κατοικούσε στη Τζαντίρα, στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο, και εργαζόταν ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Στα κοινωνικά της δίκτυα μοιραζόταν συχνά εικόνες από προπονήσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και στιγμές επαφής με τη φύση.

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