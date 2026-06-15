Your Face Sounds Familiar ή Μουντιάλ; Ποιος έβαλε γκολ στην τηλεθέαση

Snapshot Το σόου «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 20,4% στο σύνολο τηλεθέασης και 19% στο δυναμικό κοινό την Κυριακή βράδυ.

Ο αγώνας Μουντιάλ Γερμανία – Κουρασάο στην ΕΡΤ2 κατέγραψε 17,9% στο σύνολο και 17,8% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Από ήλιο σε ήλιο» στην ΕΡΤ1 είχε 5,7% στο σύνολο και 2,1% στο κοινό 18

54.

Στη late night ζώνη, ο αγώνας Μουντιάλ Ολλανδία

Ιαπωνία στην ΕΡΤ2 σημείωσε 26,4% στο σύνολο και 26,9% στο δυναμικό κοινό.

Το «The 2night show» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 22,4% στο σύνολο και 19,5% στο δυναμικό κοινό στη late night ζώνη. Snapshot powered by AI

Το σόου του ΑΝΤ1, «Your Face Sounds Familiar», ήταν από τους πρωταγωνιστές στη βραδινή ζώνη της Κυριακής. Ο Σάκης Ρουβάς υποδέχτηκε κοινό, συμμετέχοντες και κριτική επιτροπή, κρατώντας συντροφιά για τέσσερις περίπου ώρες. Το πρόγραμμα του Αμαρουσίου κατέκτησε 20,4% στο σύνολο και 19% στο δυναμικό κοινό.

Στην ΕΡΤ2, το ματς του Μουντιάλ Γερμανία – Κουρασάο σημείωσε 17,9% στο σύνολο και 17,8% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» έκανε 2,8% στο σύνολο και 2,3% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά της ΕΡΤ1, «Από ήλιο σε ήλιο», συγκέντρωσε 5,7% στο σύνολο και 2,1% στους τηλεθεατές 18-54.

Στη late night ζώνη της Κυριακής, ο αγώνας του Μουντιάλ Ολλανδία-Ιαπωνία, στην ΕΡΤ2, έκανε 26,4% και 26,9% αντίστοιχα. Το «The 2night show» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 22,4% στο σύνολο και 19,5% στο δυναμικό κοινό.

Όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Nielsen, τα ποδοσφαιρικά ματς στην ΕΡΤ2 και οι εκπομπές του ΑΝΤ1 «χτύπησαν» μεγάλα νούμερα. Το Μουντιάλ μοιράζει ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

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