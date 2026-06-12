Τηλεθέαση: Μουντιάλ ή σειρές επέλεξε το κοινό το βράδυ της Πέμπτης;

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Μουντιάλ ή σειρές επέλεξε το κοινό το βράδυ της Πέμπτης;
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LIFESTYLE
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  • Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με τον αγώνα Μεξικό
  • Νότια Αφρική που μετέδωσαν η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, σημειώνοντας 29,1% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και 26,8% στο σύνολο κοινού.
  • Η σειρά «Το σόι σου» στον ALPHA συγκέντρωσε 24,6% στο σύνολο και 22,8% στο δυναμικό κοινό.
  • Η παραγωγή εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στον ALPHA σημείωσε 12,5% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «MasterChef» στο STAR κατέγραψε 9,3% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό.
  • Στο MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 13,7% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ η «Γη της ελιάς» είχε 16,4% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.
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Η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026, ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης. Η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μετέδωσαν τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, στις 22.00 ώρα Ελλάδος, με την τηλεθέαση να έχει ενδιαφέρον.

Αθροιστικά, σύμφωνα με τα πρωινά νούμερα, τα δύο κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης συγκέντρωσαν 29,1% στο δυναμικό κοινό και 26,8% στο σύνολο κοινού.

Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του ALPHA, η σειρά «Το σόι σου» σημείωσε 24,6% στο σύνολο και 22,8% στο δυναμικό κοινό. Η παραγωγή εποχής, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», στο ίδιο κανάλι, συγκέντρωσε 12,5% στο σύνολο και 10% στους τηλεθεατές 18-54. Στο STAR, το «MasterChef» σημείωσε 9,3% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 13,7% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Η «Γη της ελιάς», που πήρε το lead in στο Μεγάλο Κανάλι, κατέγραψε 16,4% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t forget the lyrics» κράτησε παρέα στο 4,8% του συνόλου και στο 6% του δυναμικού κοινού.

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