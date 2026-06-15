Φρίκη στη Μεγάλη Βρετανία: Ζευγάρι καταδικάστηκε για τον θάνατο 13 μηνών βρέφους

Οι δύο άνδρες είχαν υιοθετήσει τον μικρούλη Πρέστον Ντέιβι τον Απρίλιο του 2023

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Φρίκη στη Μεγάλη Βρετανία: Ζευγάρι καταδικάστηκε για τον θάνατο 13 μηνών βρέφους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζέιμι Βάρλεϊ καταδικάστηκε για τη δολοφονία του 13 μηνών βρέφους Πρέστον Ντέιβι και πολλαπλές περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης ανηλίκου.
  • Ο σύντροφός του, Τζον ΜακΓκόουαν – Φαζακέρλεϊ, κρίθηκε ένοχος για πρόκληση θανάτου παιδιού, κακομεταχείριση ανηλίκου και σεξουαλική επίθεση.
  • Το βρέφος είχε υποστεί συστηματική κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που ζούσε με το ζευγάρι.
  • Η αιτία θανάτου του Πρέστον ήταν οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών λόγω ασφυξίας ή εισαγωγής αντικειμένου, ενώ ο πνιγμός αποκλείστηκε.
  • Το παιδί εισήχθη τρεις φορές στο νοσοκομείο σε διάστημα τεσσάρων μηνών πριν τον θάνατό του, με πολλαπλά τραύματα που κρίθηκαν μη τυχαία.
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Οργή έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία η υπόθεση του Πρέστον Ντέιβι, ενός μικρούλη μόλις 13 μηνών, για τον θάνατο του οποίου καταδικάστηκε το ζευγάρι που τον είχε υιοθετήσει μερικούς μόλις μήνες νωρίτερα.

Οι αποκαλύψεις που ήρθαν στο «φως» κατά τη διάρκεια της δίκης συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, ενώ, οι λεπτομέρειες για την κακοποίηση που υπέστη το βρέφος, προκαλούν αποτροπιασμό.

Ο 37άχρονος καθηγητής λυκείου, Τζέιμι Βάρλεϊ κρίθηκε, ένοχος για τη δολοφονία του 13 μηνών υιοθετημένου βρέφους Πρέστον Ντέιβι, ενώ ο σύντροφός του, Τζον ΜακΓκόουαν – Φαζακέρλεϊ, 32 ετών, καταδικάστηκε για πρόκληση ή επιτρεπτική συμπεριφορά που οδήγησε στον θάνατο του παιδιού.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από δίκη που διήρκεσε 8 εβδομάδες στο Κακουργιοδικείο του Πρέστον, με τους ενόρκους να συνεδριάζουν επί περίπου 14 ώρες πριν καταλήξουν στις ετυμηγορίες τους.

Ο Βάρλεϊ καταδικάστηκε και για δύο περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, πέντε αδικήματα κακομεταχείρισης ανηλίκου, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, σεξουαλική επίθεση σε παιδί, 13 περιπτώσεις λήψης άσεμνων φωτογραφιών ή βίντεο ανηλίκου, μία περίπτωση διανομής άσεμνου υλικού σε συγκατηγορούμενο και μία περίπτωση δημιουργίας άσεμνης εικόνας ανηλίκου.

Ο ΜακΓκόουαν Φαζακέρλεϊ κρίθηκε ένοχος για πρόκληση θανάτου παιδιού, δύο αδικήματα κακομεταχείρισης ανηλίκου και μία περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης σε παιδί.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ακούστηκε ότι ο Πρέστον, τον οποίο μάρτυρες περιέγραψαν ως ένα «γλυκό και χαρούμενο βρέφος», εισήχθη τρεις φορές στο νοσοκομείο μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την υιοθεσία του από το ζευγάρι, τον Απρίλιο του 2023.

Το παιδί κατέληξε στο Νοσοκομείο Blackpool Victoria την 27η Ιουλίου, έπειτα από κατάρρευση και καρδιακή ανακοπή. Ο Βάρλεϊ υποστήριξε ενώπιον των γιατρών ότι είχε αφήσει το βρέφος μόνο του στην μπανιέρα για 2 – 3 λεπτά κι όταν επέστρεψε, το βρήκε βυθισμένο στο νερό.

Ωστόσο, η νεκροψία απέκλεισε τον πνιγμό ως αιτία θανάτου και κατέγραψε πολλαπλά τραύματα εσωτερικά και εξωτερικά, τα οποία κρίθηκαν μη τυχαία. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, είτε λόγω ασφυξίας, είτε εισαγωγής αντικειμένου ή αντικειμένων στο στόμα του παιδιού.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, το βρέφος υπέστη συστηματική κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια των 4 μηνών που διέμενε με το ζευγάρι, ενώ, εις βάρος του διαπράχθηκαν πράξεις σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης και κατεγράφη άσεμνο οπτικοακουστικό υλικό.

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