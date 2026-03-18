Η Disney Cruise Line ανακοίνωσε το επόμενο πλοίο της που θα κάνει ντεμπούτο το 2027

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης των μετόχων της Walt Disney Company, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο νεοδιορισμένος CEO, Josh D’Amaro, ανακοίνωσε μια ολοκαίνουργια προσθήκη που θα έρθει το 2027.

«Σε όλο τον κόσμο, δημιουργούμε νέες περιπέτειες και επεκτείνουμε τη δυναμικότητά μας για να υποδεχτούμε περισσότερες οικογένειες στις μοναδικές εμπειρίες Disney — με κινητήριο δύναμη το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του Disney Experiences», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. «Ήδη φέρνει νέες θεματικές περιοχές στα πάρκα μας και νέα πάρκα στον κόσμο μας».

Και η ανάπτυξη συνεχίζεται και στη θάλασσα.

https://www.instagram.com/reel/DWCLnMXDSLo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Έχουμε ακόμη πέντε πλοία καθ’ οδόν και σήμερα είμαι ενθουσιασμένος να ανακοινώσω το όνομα του ένατου πλοίου μας, το Disney Believe».

Το Believe είναι το τέταρτο πλοίο της Disney στην κατηγορία Wish, μαζί με τα Disney Wish, Disney Treasure και Disney Destiny. Κάθε ένα από αυτά τα πλοία έχει το δικό του ξεχωριστό θέμα: μαγεία για το Disney Wish, περιπέτεια για το Disney Treasure και ήρωες και κακοί για το Disney Destiny.

Πηγή: Disney

Ακολουθώντας την ίδια λογική, το νέο πλοίο θα έχει ένα μοναδικό θεματικό μοτίβο που θα καθοδηγεί την αφήγησή του — αυτό της «υπόσχεσης και των δυνατοτήτων», όπως αναφέρει το Disney Parks Blog.

«Πάνω στο Disney Believe, δυνατές ιστορίες χαρακτήρων που πιστεύουν στον εαυτό τους και στα όνειρά τους θα ζωντανέψουν με νέους, συναρπαστικούς τρόπους», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Οι επιβάτες θα εισέρχονται σε μαγικούς κόσμους όπως το Encanto, το Frozen, η Χιονάτη, καθώς και το Moana και η Μικρή Γοργόνα.

