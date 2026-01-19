Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» σε ηλικία 76 ετών

Ο σκηνοθέτης Ρότζερ Άλλερς μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης με το Associated Press στο μουσείο του διάσημου Λιβανέζου ποιητή και φιλόσοφου Χαλίλ Γκιμπράν, στην ορεινή πόλη Μπσαρρέ του Λιβάνου (2015)

Ο Ρότζερ Άλερς, σκηνοθέτης της Disney που συν-σκηνοθέτησε τον Βασιλιά των Λιονταριών και εργάστηκε σε ταινίες όπως ο Αλαντίν, η Πεντάμορφη και το Τέρας και η Μικρή Γοργόνα, πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του, το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1949 αλλά μεγαλωμένος στην Αριζόνα, ο Άλερς έγινε λάτρης των κινουμένων σχεδίων σε ηλικία πέντε ετών αφού είδε τον Πίτερ Παν της Disney.

Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία κινουμένων σχεδίων The Lion King μαζί με τον συν-σκηνοθέτη Ρομπ Μίνκοφ, το 1994.

Η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του 1994. Ήταν προσωρινά η δεύτερη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις όλων των εποχών, πίσω από το Jurassic Park.

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών παραμένει η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, καθώς και η ταινία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε οικιακό βίντεο, με περισσότερα από 55 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Άλερς και Μίνκοφ κέρδισαν τη Χρυσή Σφαίρα για τον Βασιλιά των Λιονταριών.

REST IN PEACE, ROGER ALLERS (1949-2026)



The animation world mourns the loss of Roger Allers, the co-director of Disney’s The Lion King 1994 and a pillar of the Disney Renaissance. He was 76.



? His legendary journey:



▪️ From storyboarding The Little Mermaid (1989) to serving… pic.twitter.com/jgDc0nGhMD — The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) January 19, 2026

«Ο Ρότζερ Άλερς ήταν ένας δημιουργικός οραματιστής του οποίου οι πολλές συνεισφορές στη Disney θα συνεχίσουν να ζουν για τις επόμενες γενιές», μοιράστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ, σε μια δήλωση.

«Κατάλαβε τη δύναμη της σπουδαίας αφήγησης - πώς αξέχαστοι χαρακτήρες, συναίσθημα και μουσική μπορούν να ενωθούν για να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό. Η δουλειά του βοήθησε να καθοριστεί μια εποχή κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να εμπνέει το κοινό σε όλο τον κόσμο και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα έδωσε στη Disney. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του».