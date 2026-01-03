Walt Disney World: Νέος θάνατος στον «μαγικό» κόσμο

Το Κάστρο της Σταχτοπούτας στο Magic Kingdom του Walt Disney World, την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, στο Lake Buena Vista της Φλόριντα

Ένας νέος θάνατος έρχεται να προστεθεί στη «μαύρη» λίστα του «πιο μαγικού μέρους στον κόσμο», που μετράει μία σειρά από απώλειες και ατυχήματα, το ένα μετά το άλλο.

Ένα «κύμα» θανάτων έπληξε το διάσημο θεματικό πάρκο με 5 να αναφέρονται σε ακίνητα του εντός ενός μήνα μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2025.

Σε μία κλήση έκτακτης ανάγκης το βράδυ της Παρασκευής στο Disney Springs Orange Garage στο East Buena Vista Drive, ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ.

Το περιστατικό ερευνάται ως πιθανή αυτοκτονία, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Επιπλέον, ένας 73χρονος άνδρας χάθηκε αφού έπεσε στη θάλασσα από μια κρουαζιέρα της Disney Wonder μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας τον Νοέμβριο επίσης... με τις αρχές να πιστεύουν ότι πήδηξε από το πλοίο. Και μόλις αυτή την εβδομάδα, ένας τεράστιος ογκόλιθος τραυμάτισε έναν εργαζόμενο στο Indiana Jones Epic Stunt Spectacular στα Hollywood Studios της Disney στη Φλόριντα στη διάρκεια παράστασης, μπροστά σε έντρομους θεατές.

Disney Employee saves Audience from a massive Boulder after a Dangerous set Malfunction.



Many are speculating that DEI may be responsible.

The Cast member was injured while stopping the Huge Boulder.

What's your Thoughts on DEI hiring and it's effects ! pic.twitter.com/hNAunMXsWN — ?Robert The Builder ?? (@NobodymrRobert) January 1, 2026

Τα παραπάνω περιστατικά προστίθενται σε μία ανατριχιαστική «λίστα θανάτου» που προηγήθηκε όταν 5 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε διάφορα σημεία του πάρκου.

Οι θάνατοι ξεκίνησαν στις 14 Οκτωβρίου, όταν η 31χρονη Σάμερ Εκουίτς, βρέθηκε νεκρή στο Contemporary Resort, φαινομενικά αυτοκτονώντας, ώρες αφότου εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ιλινόις, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας άλλος επισκέπτης στο πάρκο, ο οποίος κατονομάστηκε μόνο ως άνδρας περίπου 60 ετών. Πέθανε από προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση στο Disney's Fort Wilderness Resort & Campground στις 21 Οκτωβρίου, ανέφερε η αστυνομία.

Η τραγωδία έπληξε ξανά το Contemporary Resort στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο 28χρονος Matthew Alec Cohn, επίδοξος διαιτητής ποδοσφαίρου από το Λος Άντζελες, πήδηξε από τον 12ο όροφο του δημοφιλούς ξενοδοχείου σε μια φαινομενική αυτοκτονία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Και στις 2 Νοεμβρίου, μια γυναίκα περίπου 40 ετών βρέθηκε αναίσθητη στο Pop Century Resort της Disney, ένα οικονομικό ξενοδοχείο και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ένα άνθρωπος, ο πέμπτος κατά σειρά ανακηρύχθηκε νεκρός στο Disney's Saratoga Springs Resort & Spa στη Λίμνη Μπουένα Βίστα, στις 8 Νοεμβρίου.

