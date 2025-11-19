Disney World: Σκιές θανάτου στον «φωτεινό» κόσμο της - 5ος νεκρός σε έναν μήνα

Επισκέπτες στο Magic Kingdom Park στο Walt Disney World Resort στο Lake Buena Vista της Φλόριντα, στις 18 Απριλίου 2022

Σε μια ανατριχιαστική σειρά θανάτων, το πιο φωτεινό και χαρούμενο μέρος του κόσμου κινδυνεύει να μετατραπεί σε... καταραμένο.

Ένα άνθρωπος, ο πέμπτος κατά σειρά πέθανε σε θέρετρο της Disney World στη Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, που επικαλείται σημερινή επιβεβαίωση του περιστατικού από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ο άγνωστος επισκέπτης φέρεται να ανακηρύχθηκε νεκρός στο Disney's Saratoga Springs Resort & Spa στη Λίμνη Μπουένα Βίστα, στις 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Όραντζ.

«Παρόλο που υπήρξε ένας θάνατος στο θέρετρο Saratoga Springs της Disney, αρνηθήκαμε τη δικαιοδοσία μας», ανέφερε ο ιατροδικαστής σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η σορός τελικά παραδόθηκε στον προσωπικό γιατρό του ατόμου.

Τα δυσοίωνα νέα αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από έναν λογαριασμό στο X, τον «Walt Disney World: Active Calls», ο οποίος παρακολουθεί την αστυνομική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλο το τεράστιο θεματικό πάρκο.

Σύμφωνα με την αναφορά, αρχικά δόθηκε ως ένα άτομο «πεσμένο», πιθανότατα χωρίς τις αισθήσεις του στη Σαρατόγκα Σπρινγκς, για να γίνει αργότερα ενημέρωση ότι ήταν «νεκρό».

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον μυστηριώδη θάνατό του.

Οι 4 ή 5 προηγούμενοι θάνατοι

Το εφιαλτικό κύμα θανάτων στο θεματικό πάρκο ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου, όταν η 31χρονη Σάμερ Εκουίτς, βρέθηκε νεκρή στο Contemporary Resort, φαινομενικά αυτοκτονώντας, ώρες αφότου εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ιλινόις, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας άλλος επισκέπτης στο πάρκο, ο οποίος κατονομάστηκε μόνο ως άνδρας περίπου 60 ετών. Πέθανε από προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση στο Disney's Fort Wilderness Resort & Campground στις 21 Οκτωβρίου, ανέφερε η αστυνομία.

Η τραγωδία έπληξε ξανά το Contemporary Resort στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο 28χρονος Matthew Alec Cohn, επίδοξος διαιτητής ποδοσφαίρου από το Λος Άντζελες, πήδηξε από τον 12ο όροφο του δημοφιλούς ξενοδοχείου σε μια φαινομενική αυτοκτονία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Και στις 2 Νοεμβρίου, μια γυναίκα περίπου 40 ετών βρέθηκε αναίσθητη στο Pop Century Resort της Disney, ένα οικονομικό ξενοδοχείο και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Και σε έναν θάνατο που αν προσμετρηθεί τους ανεβάζει στους 6, ειναι εκείνος μίας 60χρονης στις 8 Οκτωβρίου, η οποία βρέθηκε αναίσθητη στο παιχνίδι Haunted Mansion, αλλά κηρύχθηκε νεκρή στο νοσοκομείο.