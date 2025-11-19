Disney World: Σκιές θανάτου στον «φωτεινό» κόσμο της - 5ος νεκρός σε έναν μήνα

Σε «καταραμένο» εξελίσσεται το πιο μαγικό μέρος του κόσμου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Disney World: Σκιές θανάτου στον «φωτεινό» κόσμο της - 5ος νεκρός σε έναν μήνα

Επισκέπτες στο Magic Kingdom Park στο Walt Disney World Resort στο Lake Buena Vista της Φλόριντα, στις 18 Απριλίου 2022

AP/Ted Shaffrey
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια ανατριχιαστική σειρά θανάτων, το πιο φωτεινό και χαρούμενο μέρος του κόσμου κινδυνεύει να μετατραπεί σε... καταραμένο.

Ένα άνθρωπος, ο πέμπτος κατά σειρά πέθανε σε θέρετρο της Disney World στη Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, που επικαλείται σημερινή επιβεβαίωση του περιστατικού από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ο άγνωστος επισκέπτης φέρεται να ανακηρύχθηκε νεκρός στο Disney's Saratoga Springs Resort & Spa στη Λίμνη Μπουένα Βίστα, στις 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Όραντζ.

«Παρόλο που υπήρξε ένας θάνατος στο θέρετρο Saratoga Springs της Disney, αρνηθήκαμε τη δικαιοδοσία μας», ανέφερε ο ιατροδικαστής σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η σορός τελικά παραδόθηκε στον προσωπικό γιατρό του ατόμου.

Τα δυσοίωνα νέα αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από έναν λογαριασμό στο X, τον «Walt Disney World: Active Calls», ο οποίος παρακολουθεί την αστυνομική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλο το τεράστιο θεματικό πάρκο.

Σύμφωνα με την αναφορά, αρχικά δόθηκε ως ένα άτομο «πεσμένο», πιθανότατα χωρίς τις αισθήσεις του στη Σαρατόγκα Σπρινγκς, για να γίνει αργότερα ενημέρωση ότι ήταν «νεκρό».

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον μυστηριώδη θάνατό του.

Οι 4 ή 5 προηγούμενοι θάνατοι

Το εφιαλτικό κύμα θανάτων στο θεματικό πάρκο ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου, όταν η 31χρονη Σάμερ Εκουίτς, βρέθηκε νεκρή στο Contemporary Resort, φαινομενικά αυτοκτονώντας, ώρες αφότου εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ιλινόις, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας άλλος επισκέπτης στο πάρκο, ο οποίος κατονομάστηκε μόνο ως άνδρας περίπου 60 ετών. Πέθανε από προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση στο Disney's Fort Wilderness Resort & Campground στις 21 Οκτωβρίου, ανέφερε η αστυνομία.

Η τραγωδία έπληξε ξανά το Contemporary Resort στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο 28χρονος Matthew Alec Cohn, επίδοξος διαιτητής ποδοσφαίρου από το Λος Άντζελες, πήδηξε από τον 12ο όροφο του δημοφιλούς ξενοδοχείου σε μια φαινομενική αυτοκτονία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Και στις 2 Νοεμβρίου, μια γυναίκα περίπου 40 ετών βρέθηκε αναίσθητη στο Pop Century Resort της Disney, ένα οικονομικό ξενοδοχείο και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Και σε έναν θάνατο που αν προσμετρηθεί τους ανεβάζει στους 6, ειναι εκείνος μίας 60χρονης στις 8 Οκτωβρίου, η οποία βρέθηκε αναίσθητη στο παιχνίδι Haunted Mansion, αλλά κηρύχθηκε νεκρή στο νοσοκομείο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street μετά το αρνητικό σερί των τεσσάρων συνεδριάσεων

00:14WHAT THE FACT

Γιατί και πώς πρέπει να καθαρίζετε το μπουκάλι νερού σας

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική επανόρθωση: Η Γαλλία προήγαγε τον λοχαγό Ντρέιφους 130 χρόνια μετά το σκάνδαλο προδοσίας

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: «Στηρίζουμε τον Λανουά και την ΕΠΟ» - Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με την ΠΑΕ ΑΕΚ

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαστρονομική «σύγκρουση» Ιταλίας-ΕΕ: Η Ρώμη καταδίκασε τις «ψευδο-ιταλικές» σάλτσες για ζυμαρικά που πωλούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Με συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς θα εξοπλιστεί η Ουκρανία - «Πόλεμος τρομοκρατίας εναντίον αμάχων» οι ρωσικές επιθέσεις

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινητικό βίντεο: «Λύγισε» ο Εύζωνας στην τελευταία του αλλαγή

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μονακό «πάτησε» τη Βιλερμπάν – Η βαθμολογία και οι μεταδόσεις

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα επίθεση κατά ανηλίκου - 17χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:31WHAT THE FACT

Αμέλια Έρχαρτ: Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα κατέγραψαν την τελευταία της επικοινωνία πριν την εξαφάνιση

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με διαπρεπείς Έλληνες καθηγητές κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για τον εντοπισμό ανήλικης - Κινητοποίηση εθελοντών

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών - Τουλάχιστον 28 οι νεκροί

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σκιές θανάτου στον «φωτεινό» κόσμο της Disney World - 5ος νεκρός σε έναν μήνα

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία: «Συμμερίζεται τον στόχο» το Λονδίνο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ποια επαγγέλματα απατούν πιο συχνά: Έμπειρος ντετέκτιβ δίνει απάντηση

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος αποχαιρετισμός της Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: «Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή»

22:43ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Δραματική πρωτιά για τον ΠΑΟΚ, στους «16» και το Περιστέρι!

22:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος Instagram, Facebook και Threads για τους Αυστραλούς έφηβους - Η Meta κλείνει τους λογαριασμούς τους

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική συνεργασία ΗΠΑ- Ρωσίας για το σχέδιο 28 σημείων περί τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σκιές θανάτου στον «φωτεινό» κόσμο της Disney World - 5ος νεκρός σε έναν μήνα

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος αποχαιρετισμός της Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: «Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή»

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινητικό βίντεο: «Λύγισε» ο Εύζωνας στην τελευταία του αλλαγή

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική συνεργασία ΗΠΑ- Ρωσίας για το σχέδιο 28 σημείων περί τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

23:31WHAT THE FACT

Αμέλια Έρχαρτ: Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα κατέγραψαν την τελευταία της επικοινωνία πριν την εξαφάνιση

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Λευκός Οίκος: Η δημοσιογράφος που αποκάλεσε «γουρούνα» ο Τραμπ «πήγαινε γυρεύοντας»

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ποια επαγγέλματα απατούν πιο συχνά: Έμπειρος ντετέκτιβ δίνει απάντηση

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετεί τον εαυτό του υπεράνω όλων

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Ζημιές στις εγκαταστάσεις του River Party - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ