Ουκρανία: Αναφορές ότι η Ρωσία «χτύπησε» το Λβιβ με πύραυλο Oreshnik - 4 νεκροί στο Κίεβο

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας σήμανε συναγερμό για πιθανή εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς από ρωσικό στρατηγικό πυρηνικό πεδίο δοκιμών λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Η απειλή εντοπίστηκε στην τοποθεσία Καπούστιν Γιαρ κοντά στην Κασπία Θάλασσα, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

«Ένα μαζικό χτύπημα πραγματοποιήθηκε από χερσαία και θαλάσσια όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένου του κινητού επίγειου πυραυλικού συστήματος μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik, καθώς και επίθεση σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρεται ότι αυτό το χτύπημα ήταν απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου 2025.

«Οποιεσδήποτε τρομοκρατικές ενέργειες από το εγκληματικό ουκρανικό καθεστώς δεν θα μείνουν αναπάντητες στο μέλλον», τόνισε το υπουργείο.

Το τμήμα δήλωσε την επίτευξη των στόχων: την καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση και την ενεργειακή υποδομή που εξυπηρετεί το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα της Ουκρανίας.

Eίναι μόλις η δεύτερη φορά στον πόλεμο που ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από ένα πεδίο δοκιμών για τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας, μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας. Η Ρωσία το 2024 έπληξε την Ουκρανία με ένα νέο μοντέλο πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς, γνωστό ως Oreshnik.

? BREAKING: RUSSIA HAS LIKELY STRUCK LVIV REGION WITH AN “ORESHNIK”



The missile was traveling at a speed of around 13,000 km/h. Ukraine’s Air Command “West” said the exact type of the weapon will be confirmed after analyzing its fragments. However, there is little doubt that… pic.twitter.com/YI42oeQNaO — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

Η απειλή με πυραύλους και οι εκρήξεις αργά το βράδυ της Πέμπτης σημειώνονται σε μια στιγμή εντάσεων, καθώς η Ουκρανία απέρριψε τα ρωσικά αιτήματα για παραχώρηση εδαφών στις ειρηνευτικές συνομιλίες και η κυβέρνηση Τραμπ εκδίωξε έναν σύμμαχο της Ρωσίας, τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, στη Βενεζουέλα. Η Μόσχα επανέλαβε ότι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα που θα αναπτύσσονταν στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας θα θεωρούνταν «νόμιμοι στόχοι» και oι ΗΠΑ κατάσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο υπό ρωσική σημαία την Τετάρτη.

Εάν επιβεβαιωθεί, η χρήση του Oreshnik θα αποτελούσε μια δυσοίωνη εξέλιξη για την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της και μια κλιμάκωση από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας.

Ο πύραυλος «κινούνταν με ταχύτητα περίπου 13.000 χιλιομέτρων την ώρα κατά μήκος μιας βαλλιστικής τροχιάς», ανέφερε η ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Πρόσθεσε ότι ο τύπος του πυραύλου θα καθοριστεί αφού εξεταστούν τα εξαρτήματά του. Μια ταχύτητα 13.000 χιλιομέτρων την ώρα είναι περίπου 10 φορές η ταχύτητα του ήχου. Ένα από τα λίγα oπλικά συστήματα που μπορούν να επιτύχουν τέτοιες ταχύτητες είναι ο ρωσικός πύραυλος Oreshnik, για τον οποίο ο Πούτιν καυχιέται ότι ταξιδεύει με ταχύτητα που ξεπερνά τα 10 Mach (περίπου 12.300 km/h).

Στο Κίεβο, ένας δημοσιογράφος του CNN ανέφερε ότι η επίθεση ξεκίνησε γύρω στα μεσάνυχτα, με πολλαπλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κτήρια κατοικιών. Μεγάλα τμήματα της πόλης βυθίστηκαν στο σκοτάδι, καθώς πυκνή ομίχλη σκέπασε τους δρόμους και οι θερμοκρασίες έπεσαν κατακόρυφα στους -5 βαθμούς Κελσίου.

?Apartments of Kyiv residents in flames after a horrific attack on the city



Last night, Russia bombed civilians and infrastructure for several hours. The attack was massive — dozens of drones, cruise missiles, and ballistic missiles were used.



Four people were killed,… pic.twitter.com/fwc2vPvdXw — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος είπε ότι «κρίσιμες υποδομές» έχουν επίσης υποστεί ζημιές. Δεν υπήρχαν «πληροφορίες» για θύματα μετά την πυραυλική επίθεση στο Λβιβ, έγραψε ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι στο Telegram. «Οι πολιτικές εγκαταστάσεις και τα οικιστικά κτίρια στην πόλη δεν έχουν επηρεαστεί», είπε.

???? The sky in Lviv is glowing different colors following the Russian Oreshnik strike. pic.twitter.com/NrcvDCJ04m — Heyman_101 (@SU_57R) January 9, 2026

Η Ρωσία χτυπά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με drones και πυραύλους τις τελευταίες εβδομάδες, μια τακτική που χρησιμοποιήθηκε και τους προηγούμενους χειμώνες. Οι επιθέσεις έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα χωρίς ρεύμα ή θέρμανση εν μέσω πολύ χαμηλών χειμερινών θερμοκρασιών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι ο στόχος τέτοιων επιθέσεων είναι «να δημιουργήσουν χάος και να ασκήσουν ψυχολογική πίεση στον πληθυσμό». Νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία δήλωσε ότι είχε «λάβει πληροφορίες σχετικά με μια δυνητικά σημαντική αεροπορική επίθεση που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή τις επόμενες ημέρες».

Η Ρωσία εν τω μεταξύ επανέλαβε την πάγια θέση της να χαρακτηρίζει τις δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία «νόμιμους στόχους» την Πέμπτη, λίγες ημέρες αφότου η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκαν να στείλουν στρατεύματα στη χώρα σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Ρωσία αντιτίθεται εδώ και καιρό στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

BREAKING: Russia is striking Ukrainian facilities near Poland with hypersonic Oreshnik missilespic.twitter.com/MglI7mBSg0 — Jackson Hinkle ?? (@jacksonhinklle) January 8, 2026

Την Τετάρτη (7/1), οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών επιβιβάστηκαν και κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο υπό ρωσική σημαία στον Ατλαντικό Ωκεανό μετά από μια καταδίωξη εβδομάδων στην ανοιχτή θάλασσα , η οποία έχει κλιμακώσει τις εντάσεις με τη Μόσχα και έχει αυξήσει την πίεση στη σύμμαχό της, τη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία καταδίκασε την κατάσχεση, με το υπουργείο Μεταφορών της να υποστηρίζει ότι «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων εθνών» βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, μια συνθήκη την οποία οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις εξελίξεις σχετικά με το δεξαμενόπλοιο, στο οποίο οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει προηγουμένως κυρώσεις για μεταφορά παράνομου ιρανικού πετρελαίου.

