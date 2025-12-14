Ρωσία: Αναβαθμίζει τον «ασταμάτητο» πυρηνοκίνητο Oreshnik - Σε 8 λεπτά βομβαρδισμός του Λονδίνου

Ένα νέο σενάριο Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου έχει κάνει την εμφάνισή του με την πρόθεση της Ρωσίας να αναβαθμίσει το νέο «ασταμάτητο» πυρηνοκίνητο πυραυλικό σύστημα Oreshnik, στη Λευκορωσία, από όπου θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο «σε μόλις οκτώ λεπτά», εντείνοντας τις απειλές της προς τη Δύση.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία έχουν δηλώσει ότι το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik θα είναι σε θέση να τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων 17 ημερών.

Αλλά ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου, Όλεγκ Ιβασένκο ισχυρίστηκε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να μπλοφάρει εγκαθιστώντας αρχικά ένα «ομοιώμα».

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία κατασκευάζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τον εκτοξευτή, τα συστήματα επιτήρησης και τις επικοινωνίες — όλα τα στοιχεία του συστήματος Oreshnik», επιβεβαίωσε ο Ιβασένκο, μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, προσθέτοντας όμως, ότι «μέχρι στιγμής, αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.»

Ενώ η Ρωσία μπορεί να εγκαταστήσει φυσικά έναν εκτοξευτή στη Λευκορωσία για να επιτύχει τον στόχο της στο τέλος του έτους, θα χρησιμεύσει μόνο ως «ομοιώματα» ή «μακέτα», εκτός εάν ολοκληρωθεί η πλήρης υποδομή, είπε.

Πιστεύεται ότι τον Οκτώβριο η Ουκρανία κατέστρεψε ένα από τα τρία μόνο συγκροτήματα Oreshnik με μια μεγάλη επιδρομή στο πεδίο δοκιμών Kapustin Yar στη νότια Ρωσία.

Πιστεύεται ότι μια μυστική στρατιωτική βάση βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στο χωριό Παβλόφκα, νότια του Μινσκ, για να στεγάσει το όπλο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ.

Το εργοτάξιο έχει περίπου το μέγεθος 280 γηπέδων ποδοσφαίρου.

Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι στόχοι θα αποτεφρώνονταν από συμβατικούς πυραύλους Oreshnik που θα εξαπολύουν θερμοκρασία 4.000°C, σχεδόν τόσο υψηλή όσο η επιφάνεια του ήλιου, αλλά το όπλο είναι επίσης πυρηνικά ικανό.

Μια εκτόξευση Oreshnik από τη Λευκορωσία θα μπορούσε να φτάσει στο Λονδίνο σε οκτώ λεπτά, πολύ λιγότερο από τον χρόνο που θα χρειαζόταν από το σημείο εκτόξευσής του στο Kapustin Yar στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Ο Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει το «ρηξικέλευθο» όπλο με δυνατότητα πυρηνικής μεταφοράς μόνο μία φορά - σε μια «δοκιμαστική» εκτόξευση τον Νοέμβριο του 2024 εναντίον της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο, χωρίς πραγματική κεφαλή, μια επιχείρηση που στόχευε να τρομάξει τόσο το Κίεβο όσο και τη Δύση.

Ο Ιβαστσένκο ξεκαθάρισε ότι ο Πούτιν - και όχι ο Λουκασένκο - θα διατηρούσε τον έλεγχο των εκτοξεύσεων Oreshnik μόλις αναπτυχθεί πλήρως στη Λευκορωσία.