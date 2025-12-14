Ρωσία: Αναβαθμίζει τον «ασταμάτητο» πυρηνοκίνητο Oreshnik - Σε 8 λεπτά βομβαρδισμός του Λονδίνου

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι οι στόχοι θα αποτεφρώνονταν από συμβατικούς πυραύλους Oreshnik που θα εξαπολύουν θερμοκρασία 4.000°C, σχεδόν τόσο υψηλή όσο ο ήλιος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρωσία: Αναβαθμίζει τον «ασταμάτητο» πυρηνοκίνητο Oreshnik - Σε 8 λεπτά βομβαρδισμός του Λονδίνου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο σενάριο Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου έχει κάνει την εμφάνισή του με την πρόθεση της Ρωσίας να αναβαθμίσει το νέο «ασταμάτητο» πυρηνοκίνητο πυραυλικό σύστημα Oreshnik, στη Λευκορωσία, από όπου θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο «σε μόλις οκτώ λεπτά», εντείνοντας τις απειλές της προς τη Δύση.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία έχουν δηλώσει ότι το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik θα είναι σε θέση να τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων 17 ημερών.

Αλλά ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου, Όλεγκ Ιβασένκο ισχυρίστηκε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να μπλοφάρει εγκαθιστώντας αρχικά ένα «ομοιώμα».

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία κατασκευάζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τον εκτοξευτή, τα συστήματα επιτήρησης και τις επικοινωνίες — όλα τα στοιχεία του συστήματος Oreshnik», επιβεβαίωσε ο Ιβασένκο, μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, προσθέτοντας όμως, ότι «μέχρι στιγμής, αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.»

Ενώ η Ρωσία μπορεί να εγκαταστήσει φυσικά έναν εκτοξευτή στη Λευκορωσία για να επιτύχει τον στόχο της στο τέλος του έτους, θα χρησιμεύσει μόνο ως «ομοιώματα» ή «μακέτα», εκτός εάν ολοκληρωθεί η πλήρης υποδομή, είπε.

Πιστεύεται ότι τον Οκτώβριο η Ουκρανία κατέστρεψε ένα από τα τρία μόνο συγκροτήματα Oreshnik με μια μεγάλη επιδρομή στο πεδίο δοκιμών Kapustin Yar στη νότια Ρωσία.

Πιστεύεται ότι μια μυστική στρατιωτική βάση βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στο χωριό Παβλόφκα, νότια του Μινσκ, για να στεγάσει το όπλο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ.

Το εργοτάξιο έχει περίπου το μέγεθος 280 γηπέδων ποδοσφαίρου.

Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι στόχοι θα αποτεφρώνονταν από συμβατικούς πυραύλους Oreshnik που θα εξαπολύουν θερμοκρασία 4.000°C, σχεδόν τόσο υψηλή όσο η επιφάνεια του ήλιου, αλλά το όπλο είναι επίσης πυρηνικά ικανό.

Μια εκτόξευση Oreshnik από τη Λευκορωσία θα μπορούσε να φτάσει στο Λονδίνο σε οκτώ λεπτά, πολύ λιγότερο από τον χρόνο που θα χρειαζόταν από το σημείο εκτόξευσής του στο Kapustin Yar στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Ο Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει το «ρηξικέλευθο» όπλο με δυνατότητα πυρηνικής μεταφοράς μόνο μία φορά - σε μια «δοκιμαστική» εκτόξευση τον Νοέμβριο του 2024 εναντίον της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο, χωρίς πραγματική κεφαλή, μια επιχείρηση που στόχευε να τρομάξει τόσο το Κίεβο όσο και τη Δύση.

Ο Ιβαστσένκο ξεκαθάρισε ότι ο Πούτιν - και όχι ο Λουκασένκο - θα διατηρούσε τον έλεγχο των εκτοξεύσεων Oreshnik μόλις αναπτυχθεί πλήρως στη Λευκορωσία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 53χρονος ενώ εκτελούσε εργασίες

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Το Κίεβο είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει την αίτησή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ

15:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 46χρονη για κλοπές και απάτες

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικά σενάρια: Η Ρωσία αναβαθμίζει τον «ασταμάτητο» Oreshnik - «Ιπτάμενες βόμβες» θα χτυπήσουν το Λονδίνο σε «8 λεπτά»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Drone προκάλεσε πυρκαγιά σε δυιλιστήριο στο Κρασνοντάρ - Βίντεο

15:30LIFESTYLE

Lady Gaga: Σταμάτησε τη συναυλία της στο Σίδνεϊ μετά από ατύχημα χορευτή στη σκηνή

15:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Άντεξε στην πίεση κι έφυγε νικητή ο «Δικέφαλος του Βορρά»

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Φορείς της αγοράς κάνουν έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

14:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα καταδίκης από Μητσοτάκη για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας»

14:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επιδρομή αστυνομικών στο σπίτι δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι - Βίντεο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Γλίτωσε από την 7η Οκτωβρίου, τραυματίστηκε στην επίθεση στην παραλία και περιγράφει τη φρίκη

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτά είναι τα όπλα της τρομοκρατικής επίθεσης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στις φυλακές Κορυδαλλού: Τι βρήκαν οι Αρχές - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 κρατουμένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Σκηνές φρίκης από τους πυροβολισμούς στη διάσημη παραλία Μποντάι, βρέθηκε και εκρηκτικός μηχανισμός - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Το Κίεβο είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει την αίτησή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ