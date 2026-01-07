Καιρός: Ρωσικές πολικές μάζες κατεβαίνουν προς την Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικικλώνα

Νέες ενημερώσεις για την πορεία της θερμοκρασίας και των φαινομένων τις επόμενες εβδομάδες του Ιανουαρίου δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα για το τι έρχεται.

Το ερώτημα είναι αν το κρύο των τελευταίων ημερών θα υποχωρήσει μπροστά σε αντικυκλωνικές πιέσεις ή αν ο «Στρατηγός Χειμώνας» θα παραμείνει στο προσκήνιο.

Η απάντηση, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα, δείχνει μια έντονα δυναμική και ψυχρή περίοδο, διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, λόγω καθόδου αρκτικών αερίων μαζών από τη Ρωσία προς τη Μεσόγειο.

Το αρκτικό κρύο παραμένει πρωταγωνιστής

Τα προγνωστικά δεδομένα αποτυπώνουν καθαρά την πιθανή κάθοδο αρκτικού ψύχους, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας και τη χώρα μας.

Το ψυχρό αυτό κύμα θα συνοδεύεται από χαμηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους βοριάδες και έντονη αίσθηση χειμώνα, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα βόρεια τμήματα.

Κρίσιμος παράγοντας θα είναι η αλληλεπίδραση των ψυχρών αερίων μαζών με πιθανά βαρομετρικά χαμηλά που μπορεί να σχηματιστούν πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Αν αυτά τα συστήματα κινηθούν ευνοϊκά, δεν αποκλείεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με πιθανή πρόσκαιρη επίδραση ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Ωστόσο, πρόκειται για μια τάση που χρειάζεται επιβεβαίωση, καθώς οι καιρικές ισορροπίες παραμένουν λεπτές.

1767775664077-240146045-gennaio-tendenza-5126.jpg

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Για τη χώρα μας, το σκηνικό μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου δείχνει διαδοχικά ψυχρά επεισόδια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται ισχυροί παγετοί τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται αξιόλογες χιονοπτώσεις.

Στην Αττική και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, ο καιρός θα επηρεαστεί κυρίως από το κρύο και τους ανέμους, με το ενδεχόμενο ασθενών χιονοπτώσεων στα ορεινά και ημιορεινά να παραμένει ανοιχτό, ανάλογα με την εξέλιξη των χαμηλών πιέσεων.

Η δεύτερη φάση του Ιανουαρίου

Στο δεύτερο μισό του μήνα, τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν σταδιακή επαναφορά των υψηλών πιέσεων, κάτι που θα οδηγήσει σε πιο σταθερές καιρικές συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χειμώνας θα αποχωρήσει οριστικά. Σύντομα, αλλά έντονα ψυχρά διαλείμματα παραμένουν στο τραπέζι, καθώς η συμπεριφορά του Πολικού Στροβίλου θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές στο πρόσφατο παρελθόν που τέτοιες διαταραχές έφεραν ισχυρά ψυχρά κύματα και χιονοπτώσεις ακόμη και σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο Ιανουάριος, λοιπόν, δείχνει αποφασισμένος να θυμίσει ότι ο χειμώνας στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να είναι απαιτητικός και απρόβλεπτος.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

