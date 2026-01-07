Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: Ήταν Ρομά, βούτηξαν σε ανάμνηση της βάπτισης το 1968

Στις εικόνες ντροπής που έλαβαν χώρα χθες, ανήμερα των Θεοφανίων, στη Φλώρινα, όταν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος έριξε τον σταυρό στον ποταμό Σακουλέβα και ακολούθησε συμπλοκή από τους άντρες που βούτηξαν για να τον πιάσουν, αναφέρθηκε ο δήμαρχος της περιοχής, Βασίλης Γιαννάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action.

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα, με τους πιστούς να μην μπορούν να συμφωνήσουν ποιος έπιασε τον Τίμιο Σταυρό, με αποτέλεσμα για αρκετά δευτερόλεπτα να σπρώχνονται και να φωνάζουν μεταξύ τους. Κι όλα αυτά μάλιστα, παρουσία και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τον Σταυρό έπιασαν περισσότερα άτομα από ένα και υπήρξε διαφωνία ανάμεσά τους, ενώ δεν έλειψαν και οι υβριστικές εκφράσεις. «Ευτυχώς όλο αυτό διήρκεσε λίγο και η τελετή ολοκληρώθηκε κανονικά και ο Σταυρός παραδόθηκε στον Μητροπολίτη.

Ο δήμαρχος συμπλήρωσε πως «κάθε χρόνο όσοι επιθυμούν να πιάσουν τον Σταυρό συγκεντρώνονται πολύ κοντά στον Μητροπολίτη με αποτέλεσμα εκείνος να μην έχει αρκετό χώρο», ώστε να πραγματοποιήσει τη ρίψη. «Γι' αυτόν τον λόγο, ζητούσε από τον κόσμο να κάνει πίσω».

Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης πως «Οι περισσότεροι που συμμετείχαν στη συμπλοκή ήταν από τοπική κοινότητα Ρομά. Συνηθίζεται να συμμετέχουν ενεργά στη ρίψη του Τίμιου Σταυρού στο ποτάμι σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης που είχε κάνει ο πρώην Μητροπολίτης της περιοχής, Αυγουστίνος, το 1968, ο οποίος τους είχε βαπτίσει χριστιανούς».

