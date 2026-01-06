Πρωτοφανής συμπλοκή στη Φλώρινα για τα Θεοφάνια: «Μέχρι να πάτε πίσω δεν θα ρίξω τον σταυρό»

Μία πρωτοφανής συμπλοκή σημειώθηκε στη Φλώρινα για τα Θεοφάνια, γεγονός που υποχρέωσε τον Μητροπολίτη να φωνάξει: «Μέχρι να πάτε πίσω δεν θα ρίξω τον σταυρό».

Η συμπλοκή μεταξύ των πιστών μάλιστα, σημειώθηκε παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς πιάστηκαν στα χέρια, προσπαθώντας να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό κατά τον Αγιασμό των Υδάτων στο ποτάμι της πόλης.

Όπως δείχνουν βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφού ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος έριξε τον Σταυρό στο ποτάμι, οι πιστοί δεν μπορούσαν να… συμφωνήσουν ποιος έπιασε τον Σταυρό και επί αρκετά δευτερόλεπτα σπρώχνονταν και φώναζαν μεταξύ τους. Οι εικόνες δεν συνάδουν με το πνεύμα κατάνυξης και φωτισμού της ημέρας, καθώς οι αγριεμένοι άνδρες φαίνονται να καβγαδίζουν αντί να ομονοούν, μοιάζοντας έτοιμοι για επίθεση παρά για φώτιση...

«Ο Σεβασμιώτατος έριξε τον Σταυρό και αρκετά άτομα μπήκαν στο ποτάμι για να τον πιάσουν. Από ό,τι κατάλαβα, τον έπιασαν περισσότερα από ένα άτομα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η επιστροφή του στον Σεβασμιώτατο, ώστε να τον προσκυνήσουν οι δημότες. Δεν υπήρξε καβγάς. Ήμουν παρών, αν και βρισκόμουν πιο πίσω», δήλωσε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης.

Διαβάστε επίσης