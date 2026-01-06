Θεοφάνια στο Ηράκλειο: Έσπασαν τον σταυρό οι δεκάδες πιστοί

Με απρόπτα τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι του Ηρακλείου ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς ο ξύλινος σταυρός έσπασε κατά την προσπάθεια των πιστών να τον ανασύρουν από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μεγάλη πίεση που ασκήθηκε από τους «βουτηχτάδες», οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να λάβουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, είχε ως αποτέλεσμα να αποκολληθεί τμήμα του σταυρού.

Παρά το απρόοπτο, η γιορτή των Θεοφανίων εορτάστηκε με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, η πομπή κατευθύνθηκε πεζή προς το λιμάνι της πόλης, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελετή καθαγιασμού των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.

Δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό. Ο νεαρός άνδρας που κατάφερε να τον ανασύρει πρώτος έλαβε, όπως ορίζει η παράδοση, την ευλογία και το δώρο από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ενώ εγκάρδιες ευχές απηύθυνε και σε όλους τους πιστούς.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και τοπικών αρχών, καθώς και πλήθος κόσμου.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι «το φως το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη γύρω μας, το έχουμε ανάγκη μέσα μας», προσθέτοντας πως «το φως πρέπει να το αποζητούμε, να το δεχόμαστε και με πολύ φως να πορευτούμε και σε αυτή τη χρονιά».

Διαβάστε επίσης