Θεοφάνια στο Νευροκόπι: Βούτηξαν στα παγωμένα νερά για τον Τίμιο Σταυρό

Με λαμπρότητα τιμούνται, τα Θεοφάνια σε ολόκληρη τη χώρα, κορυφώνοντας τον εορταστικό κύκλο του Δωδεκαημέρου. Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας συνοδεύτηκε, όπως κάθε χρόνο, από τον αγιασμό των υδάτων και τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες.

Ξεχωριστή ήταν η τελετή στο Νευροκόπι, μια από τις πιο ψυχρές περιοχές της Ελλάδας, όπου οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες δεν στάθηκαν εμπόδιο στην αναβίωση του εθίμου. Παρά τα παγωμένα νερά, τολμηροί συμμετέχοντες βούτηξαν για να ανασύρουν τον Σταυρό, στέλνοντας μήνυμα πίστης και αντοχής απέναντι στις δύσκολες συνθήκες και επιβεβαιόντας πως το το έθιμο των Θοεφανίων παραμένει ζωντανό ακόμα και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες

