Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων στην Κωνσταντινούπολη

Με κατάνυξη ολοκληρώθηκε η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων τα Θεοφάνια στην Κωνσταντινούπολη.

Πλήθος πιστών παρακολούθησε την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Φανάρι και κατόπιν τον αγιασμό στον Κεράτιο Κόλπο, όπου δεκάδες πιστοί βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.

