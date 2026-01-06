Θεοφάνια στην Αθήνα: Με κατάνυξη ο Αγιασμός των Υδάτων στη Δεξαμενή

Τα Άγια Θεοφάνια γιορτάστηκαν με κατάνυξη και λαμπρότητα σε όλη τη χώρα. Στη Δεξαμενή του Αδριανού στο Κολωνάκι έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες από τον πολιτικό χώρο αλλά και πλήθος κόσμου για τον Αγιασμό των Υδάτων.

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ τις Ένοπλες Δυνάμεις εκπροσωπεί ο Επιτελάρχης του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Από την πλευρά των Σωμάτων Ασφαλείας παρίσταται ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. Παρών και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Βιώνουμε μία από τις σημαντικότερες ημέρες του Χριστιανισμού, μια ημέρα προσωπικής αναγέννησης, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου για τα Θεοφάνια, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό.

Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σήμερα από τη Δεξαμενή, στέλνουμε το φως της ελπίδας σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Συνεχίζουμε με πολιτικές που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο».

Σήμερα, 6 Ιανουαρίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη φανέρωση της τρισυπόστατης παρουσίας του Θεού (Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα), τη μοναδική φορά της εμφάνισης, στη Γη, της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, τη φανέρωση του Θείου Λόγου, που συνέβη σύμφωνα με σχετικές ευαγγελικές περικοπές του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, κατά τη Βάπτιση του Ιησού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Το τελετουργικό στην πόλη της Αθήνας γίνεται, όπως κάθε χρόνο κατά παράδοση, στη Δεξαμενή του Αδριανού, τμήμα του ιστορικού Υδραγωγείου του Αδριανού. Πρόκειται για ένα υπόγειο δίκτυο σηράγγων, μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων, που κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ., επί αυτοκράτορα Αδριανού. Το υδραγωγείο συνέλεγε νερά από τις υπώρειες της Πάρνηθας και της Πεντέλης και τα μετέφερε στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας πολύτιμο πόσιμο νερό σε μια πόλη που εκείνη την εποχή αναπτυσσόταν ραγδαία.

Στην τελετή παρίστανται επίσης μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Ισχυρή είναι και η παρουσία των πολιτικών κομμάτων. Παρόντες είναι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χάριτσης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, βουλευτής Επικρατείας Δημήτρης Μάντζος, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Νίκος Παππάς, καθώς και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος.

Την ακαδημαϊκή κοινότητα εκπροσωπεί ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

