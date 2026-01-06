Θεοφάνια: Η ιστορία της Δεξαμενής που θα πέσει ο Τίμιος Σταυρός στην Αθήνα

Στην Αθήνα, ανήμερα των Θεοφανίων, ο αγιασμός των υδάτων με τον Τίμιο Σταυρό θα γίνει στα νερά της Δεξαμενής, με ιστορία σχεδόν δύο χιλιάδων ετών. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου, κ. Χρυσόστομος αναμένεται να ρίξει τον σταυρό μετά τη δοξολογία, περίπου στις 10:30 το πρωί.

Το τελετουργικό θα γίνει, όπως κάθε χρόνο κατά παράδοση, στη Δεξαμενή του Αδριανού, τμήμα του ιστορικού Υδραγωγείου του Αδριανού. Πρόκειται για ένα υπόγειο δίκτυο σηράγγων, μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων, που κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ., επί αυτοκράτορα Αδριανού. Το υδραγωγείο συνέλεγε νερά από τις υπώρειες της Πάρνηθας και της Πεντέλης και τα μετέφερε στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας πολύτιμο πόσιμο νερό σε μια πόλη που εκείνη την εποχή αναπτυσσόταν ραγδαία.

Η δεξαμενή λειτουργούσε ως βασικός αποθηκευτικός κόμβος του συστήματος. Παρότι εγκαταλείφθηκε για αιώνες, επανήλθε σε χρήση τον 19ο αιώνα, όταν καθαρίστηκε και επισκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης της νεότερης Αθήνας.

Σήμερα το έργο το διαχειρίζεται η ΕΥΔΑΠ.