Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά - Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ στον Πειραιά

Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά - Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σε Αθήνα και Πειραιά το πρωί της Τρίτης (6/1), λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Όπως κάθε χρόνο, στην Αθήνα τα Θεοφάνια θα εορταστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στον Πειραιά στην αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος.

Σύμφωνα με την Τροχαία θα τεθούν σε εφαρμογή οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, Δήμου Αθηναίων

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00, ως εξής:

  • Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.
  • Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.
  • Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της.
  • Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής.
  • Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.
  • Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.
  • Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.
  • Ηρακλείτου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.
  • Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

  • Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.
  • Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.
  • Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.

Από την Τροχαία γίνεται έκκληση στους οδηγούς για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7 από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα, ανήμερα των Θεοφανίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, στις 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

