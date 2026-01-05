Θεοφάνια: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Σε ισχύ τίθενται ανήμερα των Θεοφανίων, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω των θρησκευτικών εκδηλώσεων και της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Οι αλλαγές αφορούν τόσο την κυκλοφορία των οχημάτων όσο και τα δρομολόγια του Τραμ.

Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, τα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στην αποβάθρα του Λιμένα Πειραιώς έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη - Δεξαμενή Δήμου Αθηναίων

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από 06:00 έως 13:00 στις εξής οδούς:

Σκουφά (από Ομήρου έως Πλατεία Φιλικής Εταιρείας)

Δημοκρίτου (από Σόλωνος έως Σκουφά)

Λυκαβηττού (σε όλο το μήκος της)

Γλύκωνος (στο ύψος της Δεξαμενής)

Φωκυλίδου (από Γλύκωνος έως Πινδάρου)

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας (από Τσακάλωφ έως Σκουφά)

Ηροδότου (από Πατριάρχου Ιωακείμ έως Πλατεία Δεξαμενής)

Ηρακλείτου (από Πλατεία Δεξαμενής έως Σκουφά)

Πατριάρχου Ιωακείμ (από Τσακάλωφ έως Ηροδότου)

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς - Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

Στον Δήμο Πειραιά θα ισχύσει:

Διακοπή κυκλοφορίας από 09:00 έως 13:00

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από 06:00 έως 13:00

στις παρακάτω οδούς:

Βασ. Γεωργίου (από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Εθν. Αντιστάσεως)

Ακτή Μιαούλη (από Βασ. Γεωργίου έως 2ας Μεραρχίας, και στα δύο ρεύματα)

Εθν. Αντιστάσεως (από Βασ. Γεωργίου έως Τσαμαδού)

Ακτή Ποσειδώνος (από Αριστείδου έως Ακτή Μιαούλη)

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στις παραπάνω οδούς, προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

