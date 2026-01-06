Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Θεοφάνια: Μπορούμε να αισιοδοξούμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι

Φέτος μπορούμε να αισιοδοξούμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι, αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τη γιορτή των Θεοφανίων.

Ο πρωθυπουργός, που βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι για να πάρει μέρος στη διάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στο μήνυμά του αναφέρεται στον «αβέβαιο κόσμο», όπως χαρακτηριστικά γράφει. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεθνή παρουσία της χώρας καθώς επισημαίνει πως η Ελλάδα προχωρά βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της, «πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον».

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για τα Θεοφάνια

Κάθε χρόνο, τα Θεοφάνια μάς δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ιδίως τώρα, σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Με την Ελλάδα, ωστόσο, να προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια. Όπως και υπεύθυνοι απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας.