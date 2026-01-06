Θεοφάνια: Μεγαλοπρεπής ο εορτασμός του Αγιασμού των Υδάτων στον Πειραιά

Δοξολογία και Αγιασμός των Υδάτων στο λιμάνι του Πειραιά, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.

Γιορτάζουμε σήμερα τα Ολόφωτα Φώτα και μετέχουμε έτσι από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά σε μια σπουδαία γιορτή, για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια, που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα, από την πηγή τους, ώστε να μετατρέψουμε αυτό το φως σε δική μας, προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να μπορέσουμε να μεταβούμε μπροστά, είπε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά , τελέστηκε στις 11:00 το πρωί, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της κυβέρνησης, των κοινοβουλευτικών κομμάτων και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Παρών και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

