Τασούλας μετά τον αγιασμό των υδάτων:Φως και αλήθεια ως οδηγός προσωπικής και συλλογικής αναγέννησης

Στη σημασία της εορτής των Θεοφανίων και στο διαχρονικό μήνυμα φωτός και αλήθειας που αυτή μεταφέρει αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δήλωσή του μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων στον Πειραιά.

Όπως επισήμανε, μετά το «βαθιά εορταστικό Άγιο Δωδεκαήμερο» από τα Χριστούγεννα έως την παραμονή των Φώτων, η σημερινή ημέρα τιμά τη βάπτιση του Χριστού και τον εορτασμό των «ολόφωτων Φώτων». Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, οι πολίτες συμμετέχουν, όπως ανέφερε, σε μια σπουδαία γιορτή, προκειμένου να «μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε σήμερα».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι το φως και η αλήθεια πρέπει να αντλούνται «από την πηγή τους», ώστε να μετασχηματίζονται σε προσωπική και συλλογική αναγέννηση, δίνοντας στην κοινωνία τη δυνατότητα να πορευτεί μπροστά «με αυτοπεποίθηση και σιγουριά».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι χάρη σε αυτό το φως και την «πολύτιμη αλήθεια» αποκτούν ιδιαίτερα λαμπερό περιεχόμενο αξίες όπως η αυτοθυσία, ο αλτρουϊσμός, η συνοχή, η ενότητα, ο ανθρωπισμός και η αλληλοκατανόηση, επισημαίνοντας πως μόνο όταν αυτές οι αξίες γίνουν οδηγός, η πορεία προς το μέλλον μπορεί να είναι πραγματικά ελπιδοφόρα.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Μετά το βαθιά εορταστικό Άγιο Δωδεκαήμερο που προηγήθηκε από την ημέρα των

Χριστουγέννων έως και την παραμονή των Φώτων, γιορτάζουμε σήμερα τη βάπτιση

του Χριστού. Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ,

από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για

να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα. Και να

μεταλάβουμε αυτό το φως και την αλήθεια από την πηγή τους, ώστε να

μετατρέψουμε αυτό ακριβώς το φως, σε δική μας προσωπική και συλλογική

αναγέννηση και να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και

σιγουριά.

Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια, αποκτούν ένα

λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του

αλτρουϊσμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της

αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα

θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

