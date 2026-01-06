Μητσοτάκης: Δεν μπόρεσα να είμαι παρών στις εκδηλώσεις για τα Φώτα, άναψα ένα κερί

Ένα κερί για τα Φώτα, άναψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν αναχωρήσει για το Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη διάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω των social media.

«Ταξιδεύοντας για διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, δεν μπόρεσα να είμαι παρών στις εκδηλώσεις για τα Φώτα. Αναχωρώντας, ωστόσο, άναψα ένα κερί στο εκκλησάκι της 112 Πτέρυγας Μάχης, βέβαιος ότι η φλόγα των Θεοφανείων θα φωτίζει και φέτος τον δρόμο της πατρίδας και κάθε Ελληνίδας και Έλληνα», γράφει ο πρωθυπουργός στο facebook.

«Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, άλλωστε, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ από καθαρό βλέμμα και ρεαλιστικές αποφάσεις σε μία πορεία σιγουριάς και ανάπτυξης. Προσαρμόζοντας τις επιλογές μας εν μέσω ανακατατάξεων στον χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών. Με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε όσα μας κρατούν ακόμη πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και το αποτέλεσμα αντί για το ψέμα και τα μεγάλα λόγια. Αλλά και υπεύθυνοι απέναντι στον συμπολίτη μας και στις γενιές που έρχονται.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της Γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας», γράφει στην ανάρτησή του στο facebook.

