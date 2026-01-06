Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Παρίσι για τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Στη γαλλική πρωτεύουσα μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην κρίσιμη σύνοδο που συγκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η «Συμμαχία των Προθύμων», στην οποία εκπροσωπούνται 35 κράτη, στοχεύει στον καθορισμό της συμβολής κάθε χώρας στο πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο, αλλά και στη διαμόρφωση των επιχειρησιακών όρων για την ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, θα συζητηθεί επίσης «η ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης» για την ασφάλεια της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας πιθανής πολιτικής συμφωνίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρώτη διά ζώσης συμμετοχή Αμερικανών απεσταλμένων (Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ), γεγονός που σηματοδοτεί τη σύγκλιση ΗΠΑ και Ευρώπης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένονται επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Καναδός ομόλογός της Μαρκ Κάρνεϊ.

